НБА: Финикс одолел Новый Орлеан, Мемфис разобрался с Милуоки
В ночь на субботу, 27 декабря, прошел очередной игровой день регулярки НБА, в рамках которого сыграли 9 матчей.
Результаты матчей НБА за 26 декабря
Атланта - Майами - 111:126 (32:32, 19:31, 33:27, 27:36)
Атланта: Янг (30+6 передач), Джонсон (24+9 подборов+10 передач), Оконгву (12+7 подборов), Дэниелс (8), Рисаше (5) - старт; Александер-Уокер (15), Крейчи (11), Гуйе (4), Ньюэлл (2), Уоллес (0).
Майами: Пауэлл (25+7 подборов), Ларссон (21), Уиггинс (18+8 подборов), Уэйр (16+13 подборов), Митчелл (6+7 передач) - старт; Хакес (16), Йович (10+7 подборов), Якучионис (8), Смит (6).
Вашингтон - Торонто - 138:117 (35:32, 38:30, 29:38, 36:17)
Вашингтон: Джордж (23), Макколлум (21), Кулибали (21+8 подборов), Сарр (15), Миддлтон (6) - старт; Кэррингтон (15), Джонсон (12), Шэмпени (8+7 подборов), Райли (8), Бегли (6), Бренем (3), Уоткинс (0), Вукчевич (0), Джонсон (0).
Торонто: Ингрэм (29), Куикли (25), Барнс (14+7 передач), Мамукелашвили (13+11 подборов), Агбаджи (8) - старт; Уолтер (15), Шед (6), Дик (5), Лоусон (2), Темпл (0), Беттл (0), Мобо (0).
Индиана - Бостон - 122:140 (39:28, 22:47, 30:36, 31:29)
Индиана: Нембхард (18+8 передач+5 потерь), Матурин (13), Сиакам (11), Хафф (9), Джексон (6) - старт; Макконнелл (13), Уокер (12), Томпсон (11+6 передач), Ферфи (9), Поттер (9), Джонс (4), Брэдли (4), Питер (3).
Бостон: Браун (30), Притчард (29+9 подборов), Уайт (21+6 передач), Кета (8+7 подборов), Уолш (3) - старт; Хаузер (23), Гарза (15), Саймонс (8), Шайерман (3), Гонсалес (0).
Орландо – Шарлотт – 105:120 (28:38, 20:19, 29:39, 28:24)
Орландо: Блэк (24), Картер (16+8 подборов), Бэйн (15+10 подборов), Банкеро (13), Джонс (8) - старт; Ричардсон (14), да Силва (8), Кейн (5), Айзек (2), Ховард (0), Пенда (0), О. Робинсон (0).
Шарлотт: Болл (22+7 подборов+6 потерь), Книппел (16), Бриджес (16+11 подборов), Миллер (15), Диабати (10+13 подборов) - старт; Салон (14+8 подборов), Секстон (13), Холл (7), Грин (6), Коннотон (1), Джеймс (0), Мэнн (0).
Чикаго - Филадельфия - 109:102 (30:28, 19:24, 32:33, 28:17)
Чикаго: Уайт (13+7 подборов+6 передач), Гидди (12+11 передач+5 потерь), Бузелис (10+8 подборов), Окоро (8), Вучевич (7+7 подборов) - старт; Коллинз (15), Джонс (15), Смит (12+8 подборов), Хертер (9), Досунму (8).
Филадельфия: Эмбиид (31), Макси (27+8 передач), Джордж (15+12 подборов), Эджкомб (10+7 подборов), Барлоу (7) - старт; Маккейн (6), Драммонд (2), Граймс (2), Бонна (1), Уокер (1), Эдвардс (0).
Мемфис - Милуоки - 125:104 (25:35, 35:15, 32:33, 33:21)
Мемфис: Джарен Джексон (24+9 подборов+5 блок-шотов), Морант (17+10 передач), Кауард (15), Уэллс (14), Альдама (12+7 подборов) - старт; Спенсер (19), Колдуэлл-Поуп (13), Джексон (7), Колоко (4), Смолл (0).
Милуоки: Грин (20), Портер (16+8 подборов +7 потерь), Портис (15+12 подборов), Кузма (15+8 подборов), Тернер (8) - старт; Роллинз (15), Г. Харрис (8), Джексон (3), Коффи (2), Симс (2), Энтони (0), Нэнс (0), Т. Адетокунбо (0).
Новый Орлеан - Финикс - 108:115 (23:26, 25:27, 32:28, 28:34)
Новый Орлеан: Мерфи (19), Фирс (9), Бэй (9), Куин (7+7 подборов), Макгауэнс (4) - старт; Уильямсон (20+8 подборов+6 передач), Пул (19+6 передач), Альварадо (11), Мисси (7), Маткович (3), Пиви (0).
Финикс: Букер (30+9 подборов), Уильямс (24+13 подборов), Гиллеспи (16+9 передач), Брукс (14), О'Нил (3) - старт; Данн (9+8 подборов), Игодаро (6), Флемминг (6), Гудвин (4), Буэй (3).
Юта - Детройт - 131:129 (33:36, 34:32, 44:35, 20:26)
Юта: Джордж (31+7 подборов+8 передач), Маркканен (30), Нуркич (16+11 подборов), Михайлюк (9), Бейли (0) - старт; Сенсабо (20), Лав (14), Коллиер (9+9 передач+5 потерь), Филиповски (2), Хендрикс (0), Клейтон (0).
Детройт: Каннингем (29+17 передач), Харрис (16+7 подборов), Д. Робинсон (14), Дюрен (11), Томпсон (8) - старт; Айви (11), Леверт (11), Холланд (11), Грин (8), Дженкинс (6), Стюарт (4), Рид (0).
Портленд - Клипперс - 103:119 (35:25, 27:31, 16:29, 25:34)
Портленд: Авдия (29+9 подборов+9 передач+6 потерь), Камара (20), Шарп (16), Клинган (10+8 подборов), Мюррей (4+7 подборов) - старт; Лав (14), Рупер (5), Р. Уильямс (4+12 подборов), Сиссоко (1), Рит (0).
Клипперс: Харден (34+6 передач), Б. Лопес (31), Ленард (28+8 подборов+6 передач), Коллинз (8), Данн (7) - старт; Сендерс (5), Миллер (3), Батюм (3), Богданович (0), Кристи (0), Нидерхойзер (0).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!