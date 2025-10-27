Звезда Лейкерс обновил рекорд результативности

Защитник Лейкерс Остин Ривз установил новый персональный ориентир. В поединке регулярки НБА против Сакраменто он набрал 51 очко.

Американец попал из игры 12 раз (22 попытки) и реализовал 21 штрафной бросок (22). В частности, Ривз попал 6 из десяти трехочковых. Также защитник сделал 11 подборов, выполнил 9 передач и совершил 2 перехвата.

Austin Reaves went OFF tonight 🤯



51 POINTS (career-high)

11 REBOUNDS

9 ASSISTS

6 TRIPLES

W



He is the FIFTH @Lakers player this century to score 50+ POINTS in a game ‼️ pic.twitter.com/XvER3NqImq — NBA (@NBA) October 27, 2025

Стараниями Ривза Лос-Анджелес одолел Кингз в дерби Калифорнии (127:120). Предыдущий рекорд результативности защитник установил в феврале. Тогда американец набрал 45 пунктов против Индианы.

