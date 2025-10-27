iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Звезда Лейкерс обновил рекорд результативности

Взял бремя лидерства в отсутствие Леброна Джеймса.
Сегодня, 09:27       Автор: Антон Федорцив
Остин Ривз / Getty Images
Остин Ривз / Getty Images

Защитник Лейкерс Остин Ривз установил новый персональный ориентир. В поединке регулярки НБА против Сакраменто он набрал 51 очко.

Американец попал из игры 12 раз (22 попытки) и реализовал 21 штрафной бросок (22). В частности, Ривз попал 6 из десяти трехочковых. Также защитник сделал 11 подборов, выполнил 9 передач и совершил 2 перехвата.

Стараниями Ривза Лос-Анджелес одолел Кингз в дерби Калифорнии (127:120). Предыдущий рекорд результативности защитник установил в феврале. Тогда американец набрал 45 пунктов против Индианы.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Остин Ривз

Статьи по теме

ЛеБрон пропустит старт сезона из-за травмы ЛеБрон пропустит старт сезона из-за травмы
Редик получил дополнительный период по контракту с Лейкерс Редик получил дополнительный период по контракту с Лейкерс
НБА начнет новый сезон с дерби Калифорнии НБА начнет новый сезон с дерби Калифорнии
Звезда Вашингтона выкупит контракт по пути в Лейкерс Звезда Вашингтона выкупит контракт по пути в Лейкерс

Видео

Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона
Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

НБА11:50
ТОП-10 моментов НБА: Флэгг со слэм-данком в отрыве возглавил рейтинг
Формула 111:26
Ферстаппен нашел область развития для Ред Булл
Украина10:55
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко в двух шагах от топ-тройки
НБА10:36
Флэгг повторил интересное достижение Брайанта
Украина10:10
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Обах и Гайдучик догнали лидеров
Формула 109:52
Прощальный подарок для Феррари: Марко нашел "спасителя" Леклера от Ферстаппена
НБА09:27
Звезда Лейкерс обновил рекорд результативности
Европа08:53
Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона
НБА08:30
НБА: Лейкерс переиграли Сакраменто, Индиана уступила Миннесоте
НХЛ07:55
НХЛ: Ванкувер дожал Эдмонтон, Калгари разгромил Рейнджерс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK