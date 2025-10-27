НБА: Лейкерс переиграли Сакраменто, Индиана уступила Миннесоте
В ночь на понедельник, 27 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого сыграли 9 поединков.
Результаты матчей НБА за 26 октября
Сан-Антонио - Бруклин - 118:107 (31:24, 38:24, 19:33, 30:26)
Сан-Антонио: Вембаньяма (31+14 подборов+6 блок-шотов), Вассел (16), Касл (13+5 потерь), Шэмпени (13), Барнс (4) - старт; Харпер (20+8 передач), К. Джонсон (19+7 подборов), Брайан (2), Бийомбо (0), Маклафлин (0).
Бруклин: Томас (41), Портер (15), Клекстон (10), Мэнн (7), Сарафф (0) - старт; Уилсон (9), Клауни (7), Шарп (6), З. Уильямс (5), Мартин (4), Демин (3).
Детройт - Бостон - 119:113 (24:33, 36:25, 34:23, 25:32)
Детройт: Каннингем (25+8 передач+6 потерь), Дюрен (24+18 подборов), Томпсон (21+12 подборов), Харрис (18+8 подборов), Д. Робинсон (8) - старт; Стюарт (9), Грин (7), Холланд (7), Дженкинс (0), Ланир (0).
Бостон: Браун (41), Притчард (21+10 подборов), Уайт (15), Кета (4), Гонсалес (0) - старт; Саймонс (12), Майнотт (10), Хаузер (8), Гарза (2), Шайерман (0), Буше (0).
Вашингтон - Шарлотт - 113:139 (30:31, 32:20, 26:44, 25:44)
Вашингтон: Макколум (24), Сарр (23), Миддлтон (11), Джордж (6+8 подборов), Кэррингтон (4) - старт; Джонсон (16), Уитмор (10), Вукчевич (6), Райли (5), Шемпени (4), Бегли (2), Хилл (2), Кисперт (0), Купер (0), Джонсон (0).
Шарлотт: Болл (38+13 подборов+13 передач), Бриджес (22), Секстон (20), Книппел (20), Колкбреннер (4) - старт; Джеймс (13), Диабате (12+10 подборов), Коннотон (4), Салон (4+7 подборов), Пламли (2), Макнили (0), Мэнн (0).
Кливленд - Милуоки - 118:113 (29:31, 36:25, 21:28, 32:29)
Кливленд: Митчелл (24+5 потерь), Э. Мобли (23+8 подборов+6 передач), Мэррилл (17), Хантер (16), Аллен (8+11 подборов) - старт; Болл (11), Тайсон (5), Портер (5), Нэнс (5), Уэйд (4).
Милуоки: Я. Адетокунбо (40+14 подборов+9 передач), Грин (20), Роллинз (14+8 передач), Тернер (13), Трент (6) - старт; Портис (10+8 подборов), Принс (8), Симс (2), Коффи (0), Джексон (0), Сирс (0).
Майами - Нью-Йорк - 115:107 (24:27, 33:27, 31:27, 27:26)
Майами: Пауэлл (29+7 подборов), Адебайо (19+13 подборов+6 потерь), Митчелл (9+6 передач), Уиггинс (9), Уэйр (5+8 подборов) - старт; Хакес (17), Фонтеккьо (14), Смит (6), Йович (6), Ларссон (1).
Нью-Йорк: Брансон (37+7 передач), Бриджес (20), Таунс (15+18 подборов), Ануноби (14), Хукпорти (0) - старт; Кларксон (8), Харт (6), Коллек (5), Ябуселе (2), Шемет (0).
Миннесота - Индиана - 114:110 (28:28, 30:32, 28:17, 28:33)
Миннесота: Рэндл (31+6 передач), Дивинченцо (17), Гобер (14+18 подборов), Макдениэлс (11), Эдвардс (5) - старт; Рид (16+10 подборов), Кларк (6), Конли (6), Хайленд (5), Шэннон (3), Инглс (0).
Индиана: Сиакам (33+10 подборов+8 передач), Несмит (18+8 подборов), Шеппард (6), Джексон (6), Хафф (5) - старт; Деннис (12), Брэдли (12), Топпин (9), Уокер (5+7 подборов), Джексон (4).
Даллас - Торонто - 139:129 (32:32, 32:34, 39:25, 36:38)
Даллас: Дэвис (25+10 подборов), Флэгг (22), Вашингтон (17+7 подборов), Томпсон (10), Лайвли (4+7 подборов) - старт; Расселл (24+6 передач), Кристи (17), Маршалл (12), Калеб Мартин (4), Харди (2), Пауэлл (2), Келли (0), Нембхард (0).
Торонто: Барнс (33+11 подборов+6 передач+5 потерь), Ингрэм (22), Барретт (16), Куикли (14), Пелтль (4+8 подборов) - старт; Мамукелашвили (16), Дик (10), Шед (6+8 передач), Агбаджи (5), Беттл (3), Мобо (0), Мюррей-Бойлс (0).
Клипперс - Портленд - 114:107 (34:23, 21:37, 32:22, 27:25)
Клипперс: Леонард (30+10 подборов), Зубац (21+8 подборов), Харден (20+13 передач+7 потерь), Д. Джонс (4), Богданович (0+5 потерь) - старт; Коллинз (16), Данн (9), Пол (6), Б. Лопес (5), Батюм (3).
Портленд: Авдия (23+7 подборов+5 потерь), Холидей (21+7 передач), Шарп (19+6 потерь), Клинган (9+10 подборов), Камара (5) - старт; Грант (17), Уэсли (6), Тайбулл (5), Ян Ханьсен (2), Мюррей (0).
Сакраменто - Лейкерс - 120:127 (27:36, 35:26, 28:33, 30:32)
Сакраменто: Лавин (32), Дерозан (21), Шредер (18+12 передач), Сабонис (10+14 подборов), Эллис (6) - старт; Уэстбрук (18+6 передач), Монк (15), Джонс (0), Шарич (0), Картер (0), Кардуэлл (0), Юбенкс (0).
Лейкерс: Ривз (51+11 подборов+9 передач), Эйтон (22+15 подборов), Хатимура (18), Смарт (11), Винсент (3) - старт; Ларевиа (11), Вандербилт (9), Кнехт (2), Маньон (0).
