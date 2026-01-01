iSport.ua
Молодой форвард Лейкерс Аду Тьеро выбыл из строя

Прогноз – минимум 4 недели.
Сегодня, 13:40       Автор: Валентина Чорноштан
Аду Тьеро / Getty Images
Игрок Лейкерс Аду Тьеро получил травму.

Журналист Дэйв Макменамин сообщил, что 36-й номер драфта пропустит около 4 недель из-за растяжения связок колена.

У форварда диагностировано растяжение медиальной коллатеральной связки правого колена.

В своём дебютном сезоне в НБА он сыграл 15 матчей, проводя на паркете в среднем около 6 минут за игру.

Добавим, что Денвер лишился ещё одного лидера.

