Молодой форвард Лейкерс Аду Тьеро выбыл из строя

Игрок Лейкерс Аду Тьеро получил травму.

Журналист Дэйв Макменамин сообщил, что 36-й номер драфта пропустит около 4 недель из-за растяжения связок колена.

У форварда диагностировано растяжение медиальной коллатеральной связки правого колена.

Lakers rookie Adou Thiero had been diagnosed with a right MCL sprain and he will be re-evaluated in approximately four weeks, the Lakers announced. Happy New Year’s — Dave McMenamin (@mcten) January 1, 2026

В своём дебютном сезоне в НБА он сыграл 15 матчей, проводя на паркете в среднем около 6 минут за игру.

Добавим, что Денвер лишился ещё одного лидера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!