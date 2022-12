Даллас установил свой рекорд НБА по результативности

В ночь с 26 на 26 декабря состоялся ряд матчей Национальной баскетбольной лиги.

В рамках очередного тура Даллас сумел обыграть Лейкерс (124:115).

Маверикс показали феноменальную результативность в третьей четверти, набрав 51 очко. Этот тот результат стал рекордным в истории команды.

Кроме того, показатель Далласа стал лучшим в истории рождественских матчей НБА - ни одной другой команде ранее не удавалось набрать такое количество очков за четверть в матчах, которые проходили 25 декабря.

