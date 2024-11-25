НБА: Бостон обыграл Миннесоту, Сакраменто Леня уступил Бруклину

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на понедельник, 25 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.

Результаты матчей НБА за 24 ноября

Бостон – Миннесота 107:105 (24:27, 31:25, 29:21, 23:32)

Бостон: Браун (29), Тейтум (26 + 8 подборов), Уайт (19 + 9 подборов), Холидэй (9), Хорфорд (8) – старт; Притчард (8), Хаузер (5), Тиллман (3).

Миннесота: Эдвардс (28 + 9 подборов + 7 передач), Рэндл (23), Дивинченцо (11), Гобер (10 + 20 подборов), Макдэниэлс (10) – старт; Диллингэм (14), Рид (5), Александер-Уокер (4), Майнотт (0).

Индиана – Вашингтон 115:103 (31:28, 26:31, 35:28, 23:16)

Индиана: Сиакам (22 + 6 передач), Халибертон (21 + 9 передач), Матурин (16), Тернер (10 + 10 подборов), Джексон (0) – старт; Браун (15), Макконнелл (12), Топпин (11), Ферфи (5), Уокер (3).

Вашингтон: Кулибали (17), Сарр (17 + 14 подборов), Брогдон (15), Джордж (15), Кузма (10) – старт; Кисперт (15), Кэррингтон (5), Гилл (5), Валанчюнас (4 + 8 подборов), Батлер (0).

Майами – Даллас 123:118 OT (33:28, 23:23, 33:33, 25:30, 9:4)

Майами: Батлер (33 + 9 подборов + 6 передач), Адебайо (19 + 11 подборов), Хирро (18 + 10 подборов), Д. Робинсон (8), Хайсмит (0) – старт; Беркс (15), Ларссон (14), Лав (9 + 11 подборов), Хакес (7), Йович (0).

Даллас: Ирвинг (27 + 6 передач), Вашингтон (21 + 10 подборов), Томпсон (15), Лайвли (14 + 13 подборов), Граймс (4 + 7 подборов) – старт; Маршалл (20), Гэффорд (10 + 8 подборов), Динуидди (7 + 7 передач), Харди (0), Клебер (0).

Филадельфия – Клипперс 99:125 (27:39, 23:23, 22:35, 27:28)

Филадельфия: Маккейн (18), Макси (17), Убре (12), Ябуселе (6), Калеб Мартин (3) – старт; Каунсил (9), Джексон (7), Гордон (7), Драммонд (6), Киньонес (6), Эдвардс (4), Мартин (4), Бона (0).

Клипперс: Харден (23 + 8 передач), Д. Джонс (18), Зубац (16 + 12 подборов), Данн (9), Коффи (7) – старт; Мэнн (13), Портер (11 + 6 передач), Миллер (7), Бамба (7), Браун (6), Хайлэнд (5), Батюм (3).

Кливленд – Торонто 122:108 (38:22, 27:33, 31:35, 26:18)

Кливленд: Митчелл (26), Аллен (23 + 13 подборов), Гарлэнд (16 + 6 передач), Э. Мобли (14 + 11 подборов), Окоро (10) – старт; Джером (26 + 6 передач), Меррилл (3), Ньянг (2), Портер (2), Тайсон (0), Траверс (0).

Торонто: Дик (18), Барнс (18 + 7 подборов + 7 передач), Барретт (16 + 6 передач), Пелтль (12 + 19 подборов), Агбаджи (9) – старт; Мобо (13 + 7 подборов), Буше (10), Шэд (6), Митчелл (6 + 6 потерь), Фернанду (0), Темпл (0), Бэттл (0).

Сакраменто – Бруклин 103:108 (28:37, 29:28, 31:23, 15:20)

Сакраменто: Фокс (31), Мюррэй (21 + 8 подборов), Дерозан (18), Сабонис (13 + 18 подборов + 7 передач), Хертер (11) – старт; Эллис (9), Макдермотт (0), Джонс (0), Лайлс (0), Лень (0).

Бруклин: Томас (34 + 6 передач), К. Джонсон (16), З. Уильямс (6), Симмонс (4), Клэкстон (4 + 7 подборов) – старт; Клауни (18), Милтон (10), Уилсон (7), Джонсон (6), Уотфорд (3).

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