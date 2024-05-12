НХЛ: Каролина начала камбэк в серии с Рейнджерс, Даллас повел в серии с Колорадо

В ночь с 11 на 12 мая состоялось два матча плей-офф Кубка Стэнли.

В ночь с 11 на 12 мая прошло две игры в рамках плей-офф Кубка Стэнли.

Каролина, которая на бумаге, была фаворитом серии с Рейнджерс, лишь с 4-той попытки смогла победить хоть в одной игре, а Даллас уверенно одолел Колорадо, поведя в серии.

Каролина - Рейнджерс 4:3

Шайбы: Кузнецов, 1, Нейсен, 6, Ахо, 15, Шей, 56 - Кайлл, 8, Гудроу, Лафренье, 42

Колорадо - Даллас 1:4

Шайбы: Рантанен, 30 - Станковен, 18, 59 - Сегин, 35, 58

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!