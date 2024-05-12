iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Каролина начала камбэк в серии с Рейнджерс, Даллас повел в серии с Колорадо

В ночь с 11 на 12 мая состоялось два матча плей-офф Кубка Стэнли.
Сегодня, 08:09
Даллас - Колорадо / Getty Images
Даллас - Колорадо / Getty Images

В ночь с 11 на 12 мая прошло две игры в рамках плей-офф Кубка Стэнли. 

Каролина, которая на бумаге, была фаворитом серии с Рейнджерс, лишь с 4-той попытки смогла победить хоть в одной игре, а Даллас уверенно одолел Колорадо, поведя в серии.

Каролина - Рейнджерс 4:3

Шайбы: Кузнецов, 1, Нейсен, 6, Ахо, 15, Шей, 56 - Кайлл, 8, Гудроу, Лафренье, 42

Колорадо - Даллас 1:4

Шайбы: Рантанен, 30 - Станковен, 18, 59 - Сегин, 35, 58

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: даллас рейнджерс каролина колорадо

Статьи по теме

Плей-офф НХЛ: Рейнджерс выиграли третий матч у Каролины, Колорадо потерпел поражение от Далласа Плей-офф НХЛ: Рейнджерс выиграли третий матч у Каролины, Колорадо потерпел поражение от Далласа
Плей-офф НХЛ: Рейнджерс второй раз обыграли Каролину, Колорадо повел в серии с Далласом Плей-офф НХЛ: Рейнджерс второй раз обыграли Каролину, Колорадо повел в серии с Далласом
Плей-офф НХЛ: Рейнджерс повели в серии с Вашингтоном, голевая феерия с 13 шайбами от Виннипега и Колорадо Плей-офф НХЛ: Рейнджерс повели в серии с Вашингтоном, голевая феерия с 13 шайбами от Виннипега и Колорадо
НХЛ: Колорадо обыграл Эдмонтон, Вегас уступил Анахайму, победы Виннипега и Лос-Анджелеса НХЛ: Колорадо обыграл Эдмонтон, Вегас уступил Анахайму, победы Виннипега и Лос-Анджелеса
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя
Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Бокс10:35
Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя
Бокс10:34
Ломаченко: Поединок Усика против Фьюри - важный для Украины
Бокс10:06
"Он - следующий": Джервонта бросил вызов Ломаченко
Бокс09:58
Ломаченко признался, кому посвящает завоеванный титул чемпиона
Бокс09:37
Ломаченко рассказал, что хотел завершить карьеру после поражения Хейни
Бокс09:29
"Старался изо всех сил, но он настоящий чемпион": Камбосос объяснил свое поражение от Ломаченко
Бокс09:12
Ломаченко с отрывом выигрывал у Камбососа по судейским оценкам
Бокс08:44
Ломаченко – Камбосос: видео нокаута
Бокс08:44
Ломаченко одержал первую досрочную победу за почти 3 года
Бокс08:32
Ломаченко не упомянул Украину или войну в обращении после боя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK