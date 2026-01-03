iSport.ua
Селтик проиграл Рейнджерс в Дерби Старой Фирмы

"Светло-синие" оформили волевую победу.
Сегодня, 16:59       Автор: Антон Федорцив
Селтик – Рейнджерс / Getty Images
Селтик – Рейнджерс / Getty Images

"Кельты" потерпели поражение в самом принципиальном противостоянии Шотландии. Подопечные Уилфрида Нанси выглядели более острыми в первом тайме и повели в счете на 19-й минуте. Это Ян вошел в штрафную и мощно пробил под перекладину.

Рейнджерс перевернул поединок после перерыва. Главным героем "светло-синих" стал Шермити. Сначала он перед воротами замкнул прострел Раскина, а затем переиграл Шмайхеля после сольного прохода с левого фланга.

А жирную точку в дерби поставил Мур. Нападающий "светло-синих" получил передачу на входе в штрафную и пробил в дальний угол. Благодаря победе Рейнджерс настиг Селтик (по 38 очков). Лидер первенства – Хартс (41 пункт).

Статистика матча Селтик – Рейнджерс 21-го тура чемпионата Шотландии

Селтик – Рейнджерс – 1:3
Голы: Ян, 19 – Шермити, 50, 59, Мур, 71

Ожидаемые голы (xG): 1.52 - 1.06
Владение мячом: 65 % - 35 %
Удары: 21 - 10
Удары в створ: 9 - 4
Угловые: 8 - 5
Фолы: 13 - 13

