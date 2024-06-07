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НБА: Бостон легко справился с Далласом в первом матче финала Кубка Ларри О'Брайена

"Кельты" победили с большим преимуществом.
Сегодня, 07:31
Бостон Селтикс / Getty Images
Бостон Селтикс / Getty Images

В рамках финальной серии плей-офф НБА Бостон встретился с Далласом.

Коллектив Джо Маззулы доминировал на протяжении всей встречи и в результате довольно легко переиграл своего соперника в первом матче серии.

В итоге после финальной сирены у команды, за которую выступает украинец Святослав Михайлюк было 22 очка преимущества и она победила со счетом 107:89.

Второй матч серии состоится в ночь с 9 на 10 июня.

Бостон - Даллас 107:89

Бостон: Браун (22), Тейтум (16 + 11 подборов + 6 потерь), Уайт (15), Холидей (12 + 8 подборов), Хорфорд (10 + 7 подборов), Порзингис (20), Гаузер (8), Корнет (2), Михайлюк (2), Бриссетт (0), Притчард (0).

Даллас: Дончич (30 + 10 подборов), Вашингтон (14 + 8 подборов), Ирвинг (12), Геффорд (8), Д. Джонс (5), Гарди (13), Грин (3), Лайвли (2), Клебер (2), Экзам (0), Пауэлл (0), Гардуэй (0).

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бостон даллас

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