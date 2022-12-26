НБА: Голден Стэйт сенсационно обыграл Мемфис, Милуоки уступил Бостону
В воскресенье, 25 декабря, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны пять матчей.
Нью-Йорк - Филадельфия – 112:119 (37:25, 26:35, 33:35, 16:24)
Нью-Йорк: Рэндл (35 + 9 подборов), Брансон (23 + 11 передач), Барретт (17 + 8 подборов), Граймс (10 + 6 передач), Робинсон (10 + 16 подборов) – старт; Куикли (11), Симс (4), Хартенштайн (2), Макбрайд (0).
Филадельфия: Эмбиид (35 + 8 подборов), Харден (29 + 12 передач), Мелтон (15), Харрис (8), Такер (6) – старт; Ньянг (16), Милтон (8), Харрелл (2), Хауз (0), Тайбулл (0).
Даллас - Лейкерс – 124:115 (21:28, 22:26, 51:21, 30:40)
Даллас: Дончич (32 + 9 подборов + 9 передач), Вуд (30 + 8 подборов + 7 передач), Хардуэй (26), Буллок (14), Динуидди (8 + 8 передач) – старт; Бертанс (6), Пауэлл (4), Райт (4), Харди (0), Дорси (0), Пинсон (0).
Лейкерс: Джеймс (38), Уокер (9), Беверли (8), Брайант (8), Шредер (7) – старт; Уэстбрук (17), Ривз (16), Джонс (3), Браун (3), Нанн (2), Кристи (2), Гэбриэл (2 + 7 подборов).
Бостон - Милуоки – 139:118 (36:28, 26:33, 38:25, 39:32)
Бостон: Тейтум (41 + 7 подборов), Браун (29), Уайт (12), Хорфорд (11), Смарт (6 + 8 передач) – старт; Г. Уильямс (11), Брогдон (9), Р. Уильямс (6), Хаузер (6), Притчард (4), Гриффин (2), Корнет (2).
Милуоки: Я. Адетокумбо (27 + 9 подборов), Холидей (23 + 7 передач), Б. Лопес (16), Коннотон (15), Аллен (8) – старт; Инглс (11), Картер (7), Боучемп (5), Портис (4+9 подборов), Мэттьюз (2), Мамукелашвили (0).
Голден Стэйт - Мемфис – 123:109 (33:29, 26:25, 40:30, 24:25)
Голден Стэйт: Пул (32+5 потерь), Томпсон (24+9 подборов), Дивинченцо (19), Др. Грин (3 + 13 подборов + 13 передач), Луне (3) - старт; Джером (14), Лэмб (11), Муди (10), Куминга (7), Вайзмен (0).
Мемфис: Морент (36 + 7 подборов + 8 передач + 6 потерь), Брукс (13 + 5 потерь), Джарен Джексон (11), Бейн (9), Адамс (6 + 14 подборов) – старт; Джонс (13), Кларк (9+7 подборов), Альдама (9), Уильямс (3), Кончар (0).
Денвер – Финикс 128:125 OT (28:24, 23:33, 30:27, 32:29, 15:12)
Денвер: Йокич (41 + 15 подборов + 15 передач), Гордон (28 + 13 подборов), Дж. Мюррэй (26 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (15), Портер (7 + 8 подборов) – старт; Браун (5), Хайлэнд (3), Браун (3), Ннаджи (0).
Финикс: Эйтон (22 + 16 подборов + 6 потерь), Пол (17 + 16 передач), Крэйг (13 + 8 подборов), Бриджес (13), Букер (2) – старт; Шэмет (31 + 6 передач), Ли (18 + 8 подборов), Бийомбо (5), Окоги (4), Уэйнрайт (0).