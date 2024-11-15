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Баскетбол

НБА: Юта неожиданно переиграла Даллас

Ночью в рамках Национальной баскетбольной ассоциации состоялся лишь один поединок.
Сегодня, 07:23
Юта - Даллас / Getty Images
Юта - Даллас / Getty Images

В ночь с 14 на 15 ноября в НБА состоялся очередной игровой день, в рамках которого состоялся всего лишь один поединок.

Даллас в статусе фаворита приехал в Юту в статусе фаворита.

«Джазмены» смогли навязать борьбу своим гостям и даже одержали победу в напряженном противостоянии, набрав всего на 2 очка больше.

Наиболее результативным игроком матча стал лидер Далласа Лука Дончич, который набрал 37 очков.

Юта - Даллас 115:113

Юта: Коллинз (28 + 9 подборов), Секстон (16), Джордж (14 + 6 передач), Филиповски (14 + 7 подборов), Маркканен (13) - старт; Кларксон (20), Юбэнкс (5), Уильямс (3), Коллиер (2 + 5 потерь), Джузенг (0).

Даллас: Дончич (37 + 7 подборов + 9 передач), Томпсон (17), Граймс (15), Лайвли (5 + 4 блок-шота), Клебер (3) - старт; Маршалл (19), Геффорд (10), Гарди (7), Пауэлл (0), Динуидди (0).

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: даллас Юта

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