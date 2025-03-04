НБА: Детройт разгромил Юту, Атланта не без проблем одолела Мемфис
В рамках регулярного сезона НБА состоялось семь поединков.
Стоит отметить победу Сакраменто над Далласом, разгром Юты и напряженный матч между Атлантой и Мемфисом.
Шарлотт - Голден Стэйт 101:119 (21:28, 28:30, 28:28, 24:33)
Шарлотт: Бриджес (35 + 9 подборов), Болл (25 + 9 подборов + 7 передач + 6 потерь), Уильямс (12 + 13 подборов), Смит (6), Грин (2) - старт; Салон (10), Бо (6 + 6 передач), Нуркич (5), Джеффрис (0), Флинн (0), Диабате (0), Сет Карри (0).
Голден Стэйт: Карри (21 + 10 передач), Подземски (19 + 11 подборов), Др. Грин (16 + 12 подборов + 7 передач), Батлер (13), Муди (5) - старт; Хилд (22), Пейтон II (9), Пост (6), Луни (4), Нокс (2), Спенсер (2), Сантос (0), Джексон-Дэвис (0).
Филадельфия - Портленд 102:119 (32:29, 29:27, 20:35, 21:28)
Филадельфия: Драммонд (25 + 18 подборов), Эдвардс (16), Граймс (14 + 9 передач), Ябуселе (9), Макси (5 + 6 передач) - старт; Уокер (13), Даутин (11), Бона (6), Каунсил (3), Батлер (0).
Портленд: Саймонс (34), Шарп (20 + 11 подборов), Клинган (13 + 13 подборов), Камара (11 + 9 подборов), Авдия (9) - старт; Рит (13), Хендерсон (7 + 6 передач), Уокер (6), Мюррей (4), Бентон (2), Макгауэнс (0), Рупер (0), Сиссоко (0).
Майами - Вашингтон 106:90 (32:24, 23:12, 26:32, 25:22)
Майами: Адебайо (19 + 15 подборов), Хирро (16 + 6 передач), Розир (15), Беркс (9), Лав (2 + 9 подборов) - старт; Д. Робинсон (17), Ларссон (16), Хайсмит (8), Андерсон (4).
Вашингтон: Мидлтон (16), Керрингтон (14 + 7 передач), Джордж (10 + 8 подборов), Сарр (9), Кулибали (3) - старт; Кисперт (8), Смарт (8), Шемпени (7 + 8 подборов), Холмс (7 + 8 подборов), Вукчевич (3), Джонсон (3), Гиллл (2).
Мемфис - Атланта 130:132 (34:28, 31:42, 42:31, 23:31)
Мемфис: Бэйн (35 + 10 подборов + 10 передач + 5 потерь), Кеннард (17 + 7 передач), Иди (15), Уэллс (12 + 6 передач), Джарен Джексон (0) - старт; В. Уильямс (15), Кларк (11 + 7 подборов), Джексон (11 + 7 подборов + 5 потерь), Пиппен (9), Кончар (5), Стивенс (0).
Атланта: Рисаше (27), Оконгву (16 + 12 подборов), Дэниелс (14 + 7 передач), Янг (12 + 15 передач + 5 потерь), Барлоу (6) - старт; Леверт (25), Мэтьюз (11), Капелла (11), Мэнн (7), Уоллес (3).
Оклахома-Сити - Хьюстон 137:128 (30:31, 33:31, 39:27, 35:27)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (51 + 7 передач), Джейлен Уильямс (24), Дорт (11), Холмгрен (11 + 11 подборов), Хартенштайн (8 + 6 передач) - старт; Уоллес (14), Виггинс (8 + 7 подборов), К. Уильямс (7 + 7 подборов), Джейлин Уильямс (3), Карузо (0).
Хьюстон: Уитмор (27 + 11 подборов), Шеппард (25), Грин (18), Смит (11 + 8 подборов), Лендейл (6) - старт; А. Холидей (14 + 5 потерь), Данте (10 + 9 подборов), Маквей (6), Уильямс (6), Грин (3), Тейт (2).
Даллас - Сакраменто 98:122 (24:27, 26:33, 16:34, 32:28)
Даллас: Ирвинг (7), Эдвардс (6), Экзам (5), Томпсон (3), Пауэлл (2) - старт; Джонс (21 + 8 подборов), Маршалл (18 + 6 передач), Кристи (10), Динуидди (10 + 6 передач), Харди (8), Проспер (8).
Сакраменто: Лавин (22), Дерозан (20), Мюррей (18), Валанчюнас (14 + 9 подборов), Монк (13 + 8 передач) - старт; Лайлс (9 + 9 подборов + 6 передач), Ларевиа (8), Джонс (6), Макдермотт (6), Фульц (6), Эллис (0), Лабиссьер (0).
Юта - Детройт 106:134 (22:36, 25:31, 30:31, 29:36)
Юта: Секстон (16), Кесслер (14 + 9 подборов), Коллиер (11), Джузенг (8), Мартин (5) - старт; Филиповски (25 + 8 подборов), Джордж (12), Михайлюк (8), Уильямс (6), Тшибве (1), Сенсабо (0 + 5 потерь), Спрингер (0).
Детройт: Каннингем (29 + 9 передач + 6 потерь), Томпсон (17), Дюрен (16 + 12 подборов + 4 блок-шота), Бизли (15), Гардуэй (13 + 7 подборов) - старт; Фонтеккьо (10), Уотерс (8), Холланд (8), Шредер (7), Рид (6), Сассер (5).
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