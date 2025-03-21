НХЛ: Юта разгромила Баффало, Вегас уверенно переиграл Бостон
В рамках регулярного сезона НХЛ прошло 14 матчей.
Среди результатов стоит выделить разгромы в исполнении Юты и Вегаса, а также напряженные матчи между Нью-Йорк Рейнджерс и Торонто Мейпл Лифс и Коламбус Блю Джекетс и Флоридой Пантерс.
Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс 3:4
Шайбы: 12:30 Таварес (Маккейб, Нюландер) - 0:1, 19:12 Борген (Суси, Бродзински) - 1:1, 19:50 Макманн (Маккейб, Таварес) - 1:2, 21: 22 Панарин (Трочек, Фокс) - 2:2, 24:16 Таварес (Макманн, Маккейб) - 2:3, 34:26 Нис (Нюландер) - 2:4, 59:25 Крайдер (Панарин, Трочек) - 3:4
Нью-Джерси Дэвилз - Калгари Флэймз 3:5
Шайбы: 17:09 Хишир (Ноесен, Ковачевич) - 1:0, 25:25 Хаула (Дюмулен) - 2:0, 31:58 Коронато - 2:1, 39:32 Коттер (Хишир, Диллон) - 3:1, 46:50 Зари (Поспишил, Хенли) - 3:2, 55:40 Мироманов (Коулман, Фараби) - 3:3, 56:40 Юбердо - 3:4, 59:48 Кадри - 3:5
Коламбус Блю Джекетс - Флорида Пантерз 0:1 (Овертайм)
Шайба: 60:29 Барков (Джонс, Райнхарт) 0:1
Оттава Сенаторз - Колорадо Эвеланш 1:5
Шайбы: 10:29 Маккиннон (Друэн, Макар) - 0:1, 11:28 Нельсон (Малински, Нечас) - 0:2, 14:23 Макар (Друэн, Ничушкин) - 0:3, 17:29 Кивиранта (Колтон, Койл) - 0:4, 21:54 Нельсон (Лехконен, Колтон) - 0:5, 55:59 Козенс (Штюцле, Сандерсон) - 1:5
Вашингтон Кэпиталз - Филадельфия Флайерс 3:2
Шайбы: 14:25 Овечкин (Протас, ван Римсдайк) - 1:0, 21:56 Дьюхейм (Рой, Бовилье) - 2:0, 31:06 Манджапане (Бовилье) - 3:0, 45:10 Пилинг - 3:1, 57:24 Кутюрье (Пилинг, Типпетт) - 3:2
Сент-Луис Блюз - Ванкувер Кэнакс 4:3 (Овертайм)
Шайбы: 35:47 Болдюк (Жозеф, Ледди) - 1:0, 41:11 Шервуд (Гронек, Петтерссон) - 1:1, 46:35 Безер (Хегландер, Петтерссон) - 1:2, 49: 28 Такер (Шенн) - 2:2, 49:52 Холлоуэй (Кайру, Такер) - 3:2, 59:56 Безер (Петтерссон, Хьюз) - 3:3, 63:42 Броберг (Шенн, Холлоуэй) - 4:3
Нью-Йорк Айлендерс - Монреаль Канадиенс 4:3 (Овертайм)
Шайбы: 05:37 Дюклер (Ли, Пажо) - 1:0, 11:58 Руа (Страбл, Лайне) - 1:1, 36:40 Хольмстрём (Добсон, Деанджело) - 2:1, 42:31 Хорват (Добсон, Сорокин) - 3:1, 44:32 Лайне (Судзуки) - 3:2, 54:16 Галлахер - 3:3, 63:37 Хорват (Деанджело, Сорокин) - 4:3
Даллас Старз - Тампа-Бэй Лайтнинг 2:3 (серия буллитов)
Шайбы: 04:35 Хагель (Чирелли, Кучеров) - 0:1, 27:21 Чирелли (Хагель, Гурд) - 0:2, 27:58 Бек (Блэквелл, Стил) - 1:2, 33:48 Марчмент (Бенн, Дюшейн) - 2:2, 65:00 Гонсалвес - 2:3 (победный буллит)
Нэшвилл Предаторз - Анахайм Дакс 1:4
Шайбы: 07:07 Стемкос (Форсберг, Маршессо) - 1:0, 27:28 ЛаКомб (Мактавиш, Лисон) - 1:1, 33:18 Терри (Зеграс, Минтюков) - 1:2, 35:35 Зеграс (Хеллесон, Мактавиш) - 1:3, 59:24 Киллорн (Строум) - 1:4
Чикаго Блэкхокс - Лос-Анджелес Кингз 1:3
Шайбы: 08:45 Мур - 0:1, 09:44 Тюркотт (Гавриков, Спенс) - 0:2, 30:50 Бедард (Бертуцци, Терявяйнен) - 1:2, 59:41 Эдмундсон - 1:3
Эдмонтон Ойлерз - Виннипег Джетс 3:4 (Овертайм)
Шайбы: 05:28 Скиннер - 1:0, 13:39 Перфетти (Семберг, Элерс) - 1:1, 25:30 Скиннер (Макдэвид) - 2:1, 27:41 Моррисси (Нидеррайтер, Беррон) - 2:2, 43:56 Танев (Иафалло, Флери) - 2:3, 54:26 Хайман (Нурс, Уолман) - 3:3, 61:13 Коннор (Моррисси, Шайфли) - 3:4
Юта - Баффало Сэйбрз 5:2
Шайбы:, 17:27 Кули (Шмальц, Келлер) - 1:0, 19:49 Петерка (Цукер, Томпсон) - 1:1, 31:50 Сергачев (Макбейн) - 2:1, 41:32 Маклауд - 2:2, 54:13 Гюнтер (Хейтон, Карконе) - 3:2, 58:50 Стенлунд - 4:2, 59:41 Сергачев - 5:2
Вегас Голден Найтс - Бостон Брюинз 5:1
Шайбы: 29:19 Дорофеев (Айкел, Ханифин) - 1:0, 39:10 Дорофеев (Пьетранджело, Саад) - 2:0, 45:47 Хауден (Карлссон) - 3:0, 50:20 Дорофеев (Саад, Ханифин) - 4:0, 54:24 Барбашов (Айкел) - 5:0, 57:49 Гики (Пастрняк, Йокихарью) - 5:1
Сан-Хосе Шаркс - Каролина Гаррикейнз 1:3
Шайбы: 13:00 Эклунд - 1:0, 30:31 Джарвис - 1:1, 44:58 Ахо (Блейк, Бьорнс) - 1:2, 54:18 Уокер (Холл, Гостисбер) - 1:3
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