МЛС заблокировала трансфер форварда Далласа в российский клуб
Форвард Далласа Хесус Феррейра должен был продолжить свою карьеру на болотах, но этому не суждено было сбыться.
Как сообщает The Athletic, клуб МЛС получил предложение от московского спартака в размере 13 миллионов долларов за 23-летнего американца колумбийского происхождения.
Однако американская лига была вынуждена вмешаться и заблокировать сделку между клубами. В момент, когда лига сообщила о своем решении, Феррейра вел переговоры с представителями страны-агрессора, так как хотел туда перейти.
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По информации источника, МЛС аргументировала свое решение тем, что данный трансфер может иметь негативное влияние на "субъекты американского бизнеса из-за ведения дел с российскими субъектами".
МЛС имеет право заблокировать трансфер: так как лига является единой, все документы и трансферы проходят через ее офис.
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