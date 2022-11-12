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Баскетбол

Лейкерс повторили худший старт в истории клуба

"Озерные" не могут найти свою игру в текущем сезоне.
Сегодня, 12:55
Лейкерс / Getty Images
Лейкерс / Getty Images

В пятницу, 11 ноября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации Сакраменто встречался с Лейкерс.

"Озерные", которые проводили домашний поединок, не смогли добыть победу, проиграв со счетом - 114:120.

Таким образом, Лейкерс повторили свой худший старт в сезон - 2:10. Такой результат "озерники" демонстрировали результат 2-10 в сезонах-1957/58 и 2015/16.

Стоит отметить, что в турнирной таблице калифорнийцы теперь делят с Хьюстоном последнее место в лиге.

На ISPORT доступно результаты всех игр соревновательного дня.

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