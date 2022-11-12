НБА: Нью-Йорк Михайлюка обыграл Детройт, Сакраменто без Леня справился с Лейкерсом
В пятницу, 11 ноября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно восемь матчей.
Бостон – Денвер 131:112 (33:25, 33:32, 31:34, 34:21)
Бостон: Тейтум (34 + 8 подборов), Браун (25 + 8 подборов + 8 передач), Хорфорд (21 + 7 подборов), Г. Уильямс (13), Смарт (4) – старт; Притчард (11), Уайт (10), Корнет (8 + 7 подборов), Хаузер (5), Дэвисон (0), Вонле (0).
Денвер: Йокич (29 + 8 подборов), Гордон (17 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (15), Дж. Мюррэй (14 + 10 передач), Портер (7) – старт; Браун (16 + 10 подборов + 6 передач), Грин (7), Рид (3), Джордан (2), Браун (2), Чанчар (0), Ннаджи (0).
Орландо – Финикс 114:97 (30:23, 28:29, 29:22, 27:23)
Орландо: Картер (20 + 10 подборов), Ф. Вагнер (17), Саггс (16), Бол (13 + 15 подборов), Окики (11) – старт; Росс (14), Бамба (9), Хэмптон (8), Скофилд (3), Хьюстан (3).
Финикс: Пэйн (22), Букер (17 + 8 подборов + 6 передач), Эйтон (14), Крэйг (9), Бриджес (8 + 6 передач) – старт; Ли (8), Бийомбо (7), Лэндейл (7), Вашингтон (5), Шарич (0), Окоги (0).
Нью-Йорк – Детройт 121:112 (30:26, 38:32, 26:22, 27:32)
Нью-Йорк: Барретт (30), Брансон (26 + 7 передач), Рэндл (21 + 8 подборов), Хартенштайн (6 + 12 подборов), Реддиш (4) – старт; Роуз (8), Куикли (8), Топпин (8), Граймс (5), Фурнье (3), Симс (2).
Детройт: Богданович (25), Стюарт (13 + 8 подборов), Бей (11), Айви (10), Джозеф (0) – старт; Беркс (17), Диалло (13), Ливерс (11), Хэйс (11 + 7 передач), Дюрен (1 + 8 подборов).
Оклахома-Сити – Торонто 132:113 (29:24, 41:32, 36:29, 26:28)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (20), Уиггинс (17 + 7 передач), Гидди (15 + 9 подборов + 7 потерь), Покушевски (14 + 4 блок-шота), Дорт (13 + 7 подборов) – старт; Оморуйи (22), Мэнн (13), Уильямс (10 + 11 передач), Уильямс (6), Джо (2).
Торонто: Ванвлит (15), Барнс (15), Ануноби (13), Трент (12), Колоко (2) – старт; Буше (20 + 12 подборов), Флинн (12), Эрнангомес (9), Портер (6), Бэнтон (5), Янг (4).
Сан-Антонио – Милуоки 111:93 (31:27, 23:19, 29:30, 28:17)
Сан-Антонио: Джонсон (29), Васселл (22), Пелтль (15 + 10 подборов + 4 блок-шота), Сохан (10 + 7 подборов), Джонс (9 + 9 передач) – старт; Макдермотт (10), Ричардсон (7), Бэсси (5 + 14 подборов + 4 блок-шота), Лэнгфорд (4), Роби (0), Холл (0), Бэйтс-Диоп (0).
Милуоки: Картер (21 + 6 передач), Б. Лопес (19 + 5 потерь), Портис (16 + 12 подборов), Нвора (8 + 7 подборов), Боучэмп (8) – старт; Ибака (11 + 9 подборов), Хилл (5), Мамукелашвили (3), Мэттьюз (2), Т. Адетокумбо (0).
Мемфис – Миннесота 114:103 (33:30, 39:33, 24:21, 18:19)
Мемфис: Морэнт (28 + 10 подборов + 8 передач), Бэйн (24), Брукс (21), Альдама (12 + 7 подборов), Адамс (3 + 9 подборов) – старт; Кларк (15), Джонс (6), Родди (5), Ларэвиа (0), Кончар (0 + 7 подборов).
Миннесота: Эдвардс (28 + 6 передач), Гобер (15), Макдэниэлс (15), Таунс (13 + 10 подборов), Расселл (4 + 8 передач) – старт; Андерсон (11 + 7 подборов), Форбс (10), Принс (5), Науэлл (2), Маклафлин (0).
Голден Стэйт – Кливленд 106:101 (25:25, 23:27, 26:25, 32:24)
Голден Стэйт: Карри (40), Уиггинс (20), Томпсон (9), Луни (7 + 10 подборов), Грин (2 + 9 подборов + 13 передач) – старт; Пул (18), Лэмб (10), Куминга (0), Дивинченцо (0).
Кливленд: Митчелл (29 + 10 подборов + 9 передач), Мобли (20 + 11 подборов), Гарлэнд (15 + 8 передач), Аллен (13 + 9 подборов), Леверт (11) – старт; Лав (9 + 7 подборов), Окоро (4), Осман (0).
Лейкерс – Сакраменто 114:120 (23:23, 37:33, 28:31, 26:33)
Лейкерс: Дэвис (24 + 14 подборов), Уокер (19), Гэбриэл (8), Беверли (5), Браун (2) – старт; Уэстбрук (21 + 11 передач + 5 потерь), Ривз (19), Кристи (7), Тоскано-Андерсон (5), Джонс (4).
Сакраменто: Фокс (32 + 7 подборов + 12 передач), Сабонис (21 + 10 подборов + 6 передач), Хертер (16), Барнс (13 + 8 подборов), Мюррэй (2) – старт; Дэвис (12), Мету (10), Монк (8), Митчелл (6), Лайлс (0).