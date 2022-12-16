НХЛ: Монреаль уступил Анахайму, Питтсбург добыл волевую победу над Флоридой
В ночь с четверга на пятницу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Вашингтон – Даллас – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Шайбы: 1:0 – 30 Шири (Строум, Овечкин), 1:1 – 42 Бенн (Павелски, ,Хинтц), 1:2 – 43 Миллер (Марчмент, Сутер)
Тампа-Бэй – Коламбус – 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Шайбы: 1:0 – 4 Бельмар (Хедман, Наместников), 1:1 – 24 Марченко (Гадбрэнсон, Силлинджер), 2:1 – 50 Пойнт (Кучеров, Хэйгл), 3:1 – 54 Хэйгл (Хедман, Кучеров), 4:1 – 58 Хэйгл (Коул, Кучеров)
Рейнджерс – Торонто – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 4 Хитил (Лафреньер, Какко), 1:1 – 15 Бантинг (Тимминс, Кемпф), 2:1 – 36 Веси (Миллер, Трочек), 3:1 – 59 Веси (Трочек, Труба)
Нью-Джерси – Филадельфия – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 5 Хьюз (Хэмилтон), 1:1 – 25 Лоутон (Кэйтс, Сэнхайм), 1:2 – 52 Конекны (Кэйтс)
Монреаль – Анахайм – 2:5 (0:2, 0:0, 2:3)
Шайбы: 0:1 – 18 Терри (Мактавиш, Зеграс), 0:2 – 18 Клингберг (Хенрик, Зеграс), 1:2 – 44 Кофилд (Друэн, Дак), 2:2 – 47 Кофилд (Харрис, Ковачевич), 2:3 – 51 Клингберг (Строум, Ватрано), 2:4 – 59 Хенрик (Мактавиш), 2:5 – 60 Ватрано (Сильверберг)
Флорида – Питтсбург – 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 6 Ломберг (Монтур, Э.Стаал), 1:1 – 25 Летанг (Пелинг, Раст), 1:2 – 33 Генцел (Летанг, Малкин), 1:3 – 49 Малкин (Ракелль, Кросби), 2:3 – 51 Райнхарт (Верхэге), 2:4 – 59 Генцел (Макгинн, Кросби)
Каролина – Сиэтл – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 11 Свечников (), 2:0 – 18 Степан (де Хаан, Друри), 3:0 – 23 Ноусен (), 3:1 – 32 Донато (Гурде, Соуси), 3:2 – 50 Спронг (Борген, Танев)
Бостон – Лос-Анджелес – 2:3 (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, по буллитам - 0:1)
Шайбы: 1:0 – 28 Холл (Койл, Гжельчик), 2:0 – 31 Маршанд (Макэвой, Пастрняк), 2:1 – 49 Кемпе (Копитар, Фиала), 2:2 – 58 Кемпе (Даути, Фиала)
Виннипег – Нэшвилл – 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 10 Форсберг (Дюшен, Гранлунд), 1:1 – 16 Демело (Моррисси, Коннор), 2:1 – 64 Коннор (Лаури)
Чикаго – Вегас – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 15 Стивенсон (Маршессо, Стоун), 0:2 – 24 Смит (Карлссон), 0:3 – 49 Кессел (Карлссон, Мироманов), 1:3 – 57 Рэддиш (Джонс, Тэйвс), 1:4 – 60 Смит (Пачал, Маршессо)
Эдмонтон – Сент-Луис – 3:4 (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, по буллитам - 0:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Хайман (Бэрри, Драйзайтль), 1:1 – 7 Кайру (Шенн, Бучневич), 2:1 – 25 Макдэвид (Скиннер, Бэрри). 3:1 – 51 Ямамото (Нюджент-Хопкинс, Бэрри), 3:2 – 52 Томас (Кайру, Барбашев), 3:3 – 60 Тарасенко (Кайру)
Колорадо - Баффало – 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 2 Томпсон (Клэг, Миттлстадт), 0:2 – 8 Так (Томпсон, Далин), 0:3 – 38 Далин (Олофссон, Джост), 1:3 – 49 Рантанен (Лехконен, Ничушкин), 2:3 – 59 Родригес (Макар, Ничушкин), 2:4 – 60 Козенс ()