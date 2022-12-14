НХЛ: Виннипег и Вегас устроили шоу, Торонто уничтожил Анахайм
В ночь с вторника на среду состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Детройт – Каролина – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Шайба: 0:1 – 18 Шей (Котканиеми, Джарвис)
Торонто – Анахайм – 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)
Шайбы: 1:0 – 2 Керфут (Тимминс, Энгвалл), 2:0 – 9 Таварес (Тимминс, Марнер), 3:0 – 33 Броди (Мэттьюс, Тимминс), 4:0 – 37 Бантинг (Марнер, Таварес), 5:0 – 43 Керфут (Хольмберг, Джиордано), 6:0 – 46 Энгвалл (Хольмберг, Сандин), 7:0 – 59 Андерсон (Сандин, Хольмберг)
Тампа-Бэй – Сиэтл – 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Коул (Кучеров, Хэйгл), 2:0 – 8 Чернак (Кучеров, Пойнт), 2:1 – 19 Макканн (Эберле), 3:1 – 33 Перри (Сергачев, Колтон), 4:1 – 34 Пойнт (Хедман, Кучеров), 5:1 – 36 Колтон (Сирелли, Сергачев), 6:1 – 46 Стэмкос (Сирелли, Хедман), 6:2 – 60 Донато (Гурде)
Нью-Джерси – Даллас – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 27 Делландреа (Сутер), 1:1 – 28 Вуд (Шарангович, Баль), 1:2 – 40 Хинтц (Робертсон, Хейсканен), 1:3 – 59 Линделль (), 1:4 – 60 Марчмент (Сегин)
Флорида – Коламбус – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 10 Монтур (Райнхарт, Форслинг), 2:0 – 24 Ткачак (Барков, Райнхарт), 3:0 – 40 Барков (Ткачак, Форслинг), 4:0 – 59 Райнхарт ()
Баффало – Лос-Анджелес – 6:0 (0:0, 0:0, 6:0)
Шайбы: 1:0 – 42 Томпсон (Козенс), 2:0 – 50 Олофссон (Джост, Асплунд), 3:0 – 51 Петерка (Козенс, Куинн), 4:0 – 55 Так (Козенс, Томпсон), 5:0 – 57 Томпсон (Так, Далин), 6:0 – 59 Кребс (Асплунд, Олофссон)
Бостон – Айлендерс – 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, по буллитам - 2:1)
Шайбы: 1:0 – 7 Дебраск (Макэвой, Пастрняк), 2:0 – 8 Дебраск (Заха, Холл), 2:1 – 12 Бэйли (Нелсон, Добсон), 2:2 – 32 Добсон (Нелсон, Бэйли), 3:2 – 39 Форборт (Дебраск, Заха), 3:3 – 45 Сизикас (Ао)
Виннипег – Вегас – 5:6 (1:2, 2:1, 2:3)
Шайбы: 1:0 – 10 Шайфли (Уилер, Моррисси), 1:1 – 12 Мироманов (Карлссон, Смит), 1:2 – 21 Стоун (Стивенсон, Хаг), 2:2 – 32 Баррон (Сэмберг, Лаури), 2:3 – 36 Стоун (Стивенсон), 3:3 – 37 Ганье (Стенлунд, Диллон), 4:3 – 42 Шайфли (Коннор), 4:4 – 50 Маршессо (Стивенсон, Мироманов), 4:5 – 58 Маршессо (Стивенсон, Мироманов), 4:6 – 59 Карлссон (Макнэбб, Смит), 5:6 – 61 Шайфли (Диллон, Дюбуа)
Нэшвилл – Эдмонтон – 3:6 (1:3, 2:2, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Глэсс (Сиссонс, Йоси), 1:1 – 9 Хайман (Макдэвид, Бушар), 1:2 – 15 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль), 1:3 – 20 Драйзайтль (Бэрри, Нюджент-Хопкинс), 2:3 – 24 Джохансен (Янковски, Форсберг), 2:4 – 25 Драйзайтль (Макдэвид, Хайман), 3:4 – 30 Фаббро (Йоси, Тренин), 3:5 – 39 Макдэвид (Бэрри, Драйзайтль), 3:6 – 58 Хайман (Сиси, Драйзайтль)
Чикаго – Вашингтон – 3:7 (1:2, 1:2, 1:3)
Шайбы: 0:1 – 2 Овечкин (Шири, Карлсон), 0:2 – 9 Овечкин (Милано, Шири), 1:2 – 20 Джонсон (Хайра, Маккейб), 1:3 – 25 ван Римсдайк (Строум, Овечкин), 2:3 – 32 Тэйвс (Рэддиш), 2:4 – 38 Дауд (Обе-Кюбель, Хэтэуэй), 2:5 – 47 Овечкин (Кузнецов, Манта), 2:6 – 50 Манта (Дженсен), 3:6 – 59 Доми (Кэйн, Митчелл), 3:7 – 60 Орлов (Хэтэуэй, Обе-Кюбель)
Колорадо – Филадельфия – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 13 Йорк (), 1:1 – 30 Тэйвс (О'Коннор, Комфер), 2:1 – 36 Лехконен (Джонсон), 3:1 – 52 Комфер (Лехконен), 3:2 – 57 ван Римсдайк (Хэйс, Конекны)
Сан-Хосе – Аризона – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Шайбы:1:0 – 4 Гертл (Харрингтон, Шимек), 2:0 – 5 Бонино (Гаджович, Карлссон), 2:1 – 19 Крауз (Гостисбеер, Келлер), 3:1 – 29 Штурм (Шимек, Харрингтон), 3:2 – 43 Бьюгстэд (Маччелли, Немет)