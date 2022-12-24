НХЛ: Вегас по буллитам одолел Сент-Луис, Каролина и Филадельфия устроили голевое шоу
В ночь с пятницы на субботу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Каролина – Филадельфия – 6:5 (3:1, 3:1, 0:3)
Шайбы:
1:0 – 4 Фаст (Дж.Стаал, Мартинук)
1:1 – 12 Сэнхайм (Деанджело, Фрост)
2:1 – 15 Ноусен (Свечников, Нечас)
3:1 – 20 Фаст (Дж.Стаал, Мартинук)
3:2 – 22 Деанджело (Фараби)
4:2 – 26 Свечников (Штястны, Нечас)
5:2 – 29 Мартинук (Дж.Стаал, Пеши)
6:2 – 38 Котканиеми (Пеши, Терявяйнен)
6:3 – 47 Силер (Кэйтс, Ристолайнен)
6:4 – 48 Лоутон (Конекны)
6:5 – 53 Конекны (Йорк, Лоутон)
Нью-Джерси – Бостон – 3:4 (1:0, 0:4, 2:0)
Шайбы:
1:0 – 17 Хьюз (Хишир, Хэмилтон)
1:1 – 24 Бержерон (Дебраск)
1:2 – 25 Пастрняк (Заха, Крейчи)
1:3 – 30 Пастрняк (Клифтон, Крейчи)
1:4 – 38 Дебраск (Маршанд)
2:4 – 52 Татар (Смит, Хишир)
Вашингтон – Виннипег – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Шайбы:
1:0 – 19 Овечкин (Шири, Строум)
2:0 – 33 Милано (Овечкин, Шири)
3:0 – 44 Дауд (Густафссон, Хэтэуэй)
3:1 – 51 Стенлунд (Йонссон Фьяллби, Кульман)
4:1 – 60 Овечкин (Кузнецов)
Айлендерс – Флорида – 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)
Шайбы:
0:1 – 9 Ткачак (Монтур)
1:1 – 26 Бовилье (Нелсон, Добсон)
2:1 – 40 Пулок (Пажо)
3:1 – 48 Аату Рятю (Бовилье, Ли)
4:1 – 49 Паризе (Романов)
5:1 – 56 Бовилье (Ли)
Нэшвилл – Колорадо – 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Шайбы:
1:0 – 13 Джохансен (Йоси, Новак)
2:0 – 27 Дюшен (Нидеррайтер, Глэсс)
2:1 – 33 Рантанен (О'Коннор)
2:2 – 56 Комфер (Рантанен, Лехконен)
2:3 – 65 Жирар (Родригес)
Даллас – Монреаль – 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Шайбы:
0:1 – 5 Эванс (Харрис, Пеццетта)
0:2 – 23 Пеццетта (Зекай)
1:2 – 36 Хинтц (Бенн, Робертсон)
2:2 – 43 Хинтц (Павелски, Робертсон)
3:2 – 56 Джонстон (Сутер)
4:2 – 60 Кивиранта ()
Чикаго – Коламбус – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Шайбы:
1:0 – 14 Кэйн (Тэйвс)
2:0 – 17 Доми (Джонсон, Кэйн)
3:0 – 23 Атанасиу (Митчелл, Лафферти)
4:0 – 24 Рэддиш (Курашев, Тэйвс)
4:1 – 34 Марченко (Рословик, Бьорк)
4:2 – 44 Бьорк (Рословик, Нюквист)
5:2 – 53 Тэйвс (Доми, Кэйн)
Эдмонтон – Ванкувер – 2:5 (2:0, 0:2, 0:3)
Шайбы:
1:0 – 10 Райан (Фогеле)
2:0 – 20 Макдэвид (Драйзайтль, Хайман)
2:1 – 22 Миллер (Экман-Ларссон, Гарланд)
2:2 – 39 Миллер (Хорват, Петтерссон)
2:3 – 53 Хорват (Гарланд, Майерс)
2:4 – 58 Михеев (Хорват)
2:5 – 60 Хорват (Майерс, Петтерссон)
Аризона – Лос-Анджелес – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
Шайбы:
1:0 – 10 Шмалц (Гостисбеер, Келлер)
1:1 – 32 Иафалло (Дано, Дурзи)
Вегас – Сент-Луис – 5:4 (1:0, 2:3, 1:1, 0:0, по буллитам - 2:1)
Шайбы:
1:0 – 6 Пьетранжело (Амадио, Стивенсон)
1:1 – 22 Бучневич (Тарасенко, Томас)
2:1 – 25 Стоун (Стивенсон, Амадио)
2:2 – 27 Тарасенко (Крюг, Бучневич)
2:3 – 29 Фолк (Крюг, Тарасенко)
3:3 – 39 Амадио (Стивенсон, Стоун)
3:4 – 51 Аччари (Шенн, Саад)
4:4 – 59 Стивенсон (Карлссон, Пьетранжело)
Анахайм – Калгари – 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1, по буллитам - 0:0)
Шайбы:
0:1 – 5 Стоун (Задоров, Ружичка)
1:1 – 17 Мактавиш (Терри, Фаулер)
1:2 – 23 Ричи ()
2:2 – 44 Сильверберг (Строум, Ватрано)
2:3 – 63 Андерссон (Юбердо, Тоффоли)