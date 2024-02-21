Даже не успел дебютировать на болотах: российский клуб разорвал контракт с экс-игроком НБА
В конце января стало известно о том, что бывший игрок нескольких команд НБА Уилл Бартон принял предложение с болот от местного цска.
Там 33-летний защитник должен был выступать до конца нынешнего сезона. Однако все пошло далеко не по его плану.
Как сообщает Eurohoops, российский клуб разорвал контракт с баскетболистом. И хотя цска не назвал причину данного решения, предполагается, что Бартон провалил медосмотр. Стоит отметить, что за новую команду он так и не успел дебютировать.
Напомним, что по завершению прошлого сезона Уилл Бартон стал свободным агентом. С прошлого лета он находился в данном статусе, пока на горизонте не появился вариант с переездом в страну-террористку.
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Ранее стало известно, что Клэй Томпсон может покинуть Голден Стэйт, не договорившись с клубом о продлении. При этом на игрока уже есть претендент из Восточной конференции.
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