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Баскетбол

Даже не успел дебютировать на болотах: российский клуб разорвал контракт с экс-игроком НБА

Будучи никому не нужным на родине, американец попытался заработать в стране-404, но что-то пошло не так.
Сегодня, 18:59
Уилл Бартон / Getty Images
Уилл Бартон / Getty Images

В конце января стало известно о том, что бывший игрок нескольких команд НБА Уилл Бартон принял предложение с болот от местного цска.

Там 33-летний защитник должен был выступать до конца нынешнего сезона. Однако все пошло далеко не по его плану.

Как сообщает Eurohoops, российский клуб разорвал контракт с баскетболистом. И хотя цска не назвал причину данного решения, предполагается, что Бартон провалил медосмотр. Стоит отметить, что за новую команду он так и не успел дебютировать.

Напомним, что по завершению прошлого сезона Уилл Бартон стал свободным агентом. С прошлого лета он находился в данном статусе, пока на горизонте не появился вариант с переездом в страну-террористку.

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Ранее стало известно, что Клэй Томпсон может покинуть Голден Стэйт, не договорившись с клубом о продлении. При этом на игрока уже есть претендент из Восточной конференции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Уилл Бартон

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