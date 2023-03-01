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Баскетбол

Чикаго отчислил Драгича, "Бо Круз" попрощался с Торонто, который подписал Бартона

Команды завершают чистку ростеров перед закрытием рынка отказов.
Сегодня, 01:03
Горан Драгич / Getty Images
Горан Драгич / Getty Images

Чикаго отчислил защитника Горана Драгича, сообщает ESPN. 36-летний словенец не играл после перерыва на Матч всех звезд, так как он продолжает залечивать травмированное колено. Однако и без этого его игровое время становилось все меньше. К тому же недавно Буллз подписали контракт с Патриком Беверли.

Драгич присоединился к Чикаго прошлым летом в статусе свободного агента. В составе "быков" в свой 15-й сезон в лиге он провел 51 матч, в которых в среднем набирал 6.4 очка и 2.7 передачи за 15.4 минуты на паркете.

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Еще одной командой, которая активизировалась, стал Торонто. Канадцы решили отчислить Хуанчо "Бо Круза" Эрнангомеса. Место звезды фильма "Hustle" займет Уилл Бартон, который в этот же день завершил процесс выкупа контракта с Вашингтоном.

32-летний экс-баскетболист Уизардс набирал в среднем 7.7 очка при всего лишь 38.7% попаданий с игры, в основном выходя со скамейки.

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