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Баскетбол

Лидер команды Михайлюка вылетел до конца сезона из-за перелома голеностопа

Одна из худших команд НБА потеряла свою главную звезду.
Сегодня, 20:30
ЛаМело Болл / Getty Images
ЛаМело Болл / Getty Images

Разыгрывающий Шарлотт ЛаМело Болл получил перелом голеностопа, из-за которого сезон-2022/23 для баскетболиста досрочно завершился, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Болл получил травму в начале третьей четверти матча против Детройта (117:106). Как только игра была остановлена, 21-летний игрок направился в раздевалку.

Стоит отметить, что Болл весь сезон страдает от повреждений голеностопа. Он уже трижды был вынужден становиться клиентом лазарета. По этой причине ЛаМело сыграл всего 36 матчей в нынешнем сезоне.

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Как сказал форвард Хорнетс Гордон Хэйуорд, не понаслышке знающий о проблемах с голеностопом, никто из его одноклубников до конца не понимал степень тяжести травмы. Практически все думали, что Болл всего лишь подвернул ногу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шарлотт Хорнетс ЛаМело Болл

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