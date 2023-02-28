Лидер команды Михайлюка вылетел до конца сезона из-за перелома голеностопа

Разыгрывающий Шарлотт ЛаМело Болл получил перелом голеностопа, из-за которого сезон-2022/23 для баскетболиста досрочно завершился, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Болл получил травму в начале третьей четверти матча против Детройта (117:106). Как только игра была остановлена, 21-летний игрок направился в раздевалку.

LaMelo Ball headed back to the locker room after awkwardly falling on this play. pic.twitter.com/wirzYaHCZN — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 28, 2023

Стоит отметить, что Болл весь сезон страдает от повреждений голеностопа. Он уже трижды был вынужден становиться клиентом лазарета. По этой причине ЛаМело сыграл всего 36 матчей в нынешнем сезоне.

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Как сказал форвард Хорнетс Гордон Хэйуорд, не понаслышке знающий о проблемах с голеностопом, никто из его одноклубников до конца не понимал степень тяжести травмы. Практически все думали, что Болл всего лишь подвернул ногу.