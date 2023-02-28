Лейкерс готовятся играть ближайшие несколько недель без ЛеБрона

Хруст голеностопа в недавнем матче дал о себе знать.

Согласно многочисленным сообщениям, звезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс пропустит несколько недель из-за травмы правой ноги, передает официальный сайт НБА.

Полная степень травмы еще не известна, ожидаются дополнительные результаты тестов. Ни Джеймс, ни Лейкерс ничего не объявляли о длительном отсутствии баскетболиста.

Дэйв МакМенамин из ESPN сообщил, что Джеймс проходит дальнейшее обследование на предмет травмы и может отсутствовать несколько недель. О пропуске нескольких недель также сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Лос-Анджелес уже вывел ЛеБрона из заявки на ближайшую игру против Мемфиса. Причиной указана травма правой ноги.

Напомним, что ЛеБрон Джеймс получил травму голеностопа по ходу третьей четверти матча против Далласа (111:108). Сказав одноклубникам, что он услышал хруст, 38-летний форвард продолжил игру.