ЛеБрон услышал хруст своего голеностопа в моменте с травмой

Несмотря на это, Джеймс смог доиграть матч и помочь Лейкерс оформить наибольший камбек в этом сезоне.

Минувшей ночью Лейкерс организовали самый большой камбек в нынешнем сезоне НБА. Команда из Лос-Анджелеса по ходу матча проигрывала Далласу 27 очков, но в итоге победила со счетом 111:108.

За 3:16 до конца третьей четверти ЛеБрон Джеймс получил травму голеностопа. Лежа на паркете, 38-летний форвард "озерников" сказал своим одноклубникам, что услышал хруст - этот момент попал в объективы камер.

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Но несмотря на проблемы с ногой, Джеймс не ушел в раздевалку и не сел на скамейку, а продолжил играть, чем помог "пурпурно-золотым" одержать тяжелую победу.

"Уже лучше", - сказал после матча ЛеБрон о своей травмированной ноге. "Это точно. Но я определенно не собирался уходить в раздевалку и не собирался не доигрывать сегодняшний поединок".

"Я просто понимал важность игры, а с тем импульсом, который у нас был, я почувствовал, что мы все еще можем победить. В следующие несколько дней посмотрим, что будет с моей ногой и от этого уже будем отталкиваться", - цитирует Джеймса ESPN.

За 36 минут на паркете ЛеБрон Джеймс набрал линию из 26 очков, 8 подборов и 3 передач при 3 потерях. Лейкерс занимают 12-е место в таблице Западной конференции, имея баланс побед 29-32.