Владелец Милуоки согласился продать часть своих акций клуба за 3,5 миллиарда долларов

Совладелец Милуоки Марк Ласри достиг соглашения о продаже своей части акций клуба владельцам Кливленд Браунс (НФЛ) Джимми и Ди Хаслам за 3,5 миллиарда долларов, сообщает ESPN.

Сделка все еще ожидает одобрения лиги. Она станет второй самой дорогой в истории НБА после недавней продажи Финикса за 4 миллиарда и третьей в истории американского спорта, уступая продаже Денвер Бронкос за 4,65 миллиарда в июне 2022 года.

В 2014 году Марк Ласри вместе с другим финансистом нью-йоркского хедж-фонда Уэсом Иденсом купил Бакс за 550 миллионов долларов у давнего сенатора США Херба Коля.

Читай также: Атланта подписала многолетний контракт с экс-тренером Юты

С тех пор Милуоки завоевал чемпионство в 2021-м году (первое за последние 50 лет), а лидер команды Яннис Адетокумбо два раза подряд признавался самым ценным игроком регулярного сезона.