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Баскетбол

Атланта подписала многолетний контракт с экс-тренером Юты

Куин Снайдер возвращается к активной деятельности.
Сегодня, 17:37
Куин Снайдер / Getty Images
Куин Снайдер / Getty Images

Куин Снайдер согласился возглавить Атланту. Как сообщает ESPN, бывший тренер Юты подписал пятилетний контракт с Хоукс.

Ожидается, что он встанет у руля команды в ближайшем домашнем матче против Вашингтона, который пройдет в ночь на среду, 1 марта.

"Ястребы" объявили о сотрудничестве со Снайдером в воскресенье, но при этом они не раскрывали условия его контракта.

56-летний специалист был главной целью Атланты, которая недавно уволила Нейта МакМиллана с поста главного тренера. Сообщается, что стремление организации немедленно подписать Снайдера связано с желанием выйти в плей-офф.

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Напомним, что Куин Снайдер принял решение покинуть Юту в начале июня 2022 года. Его решение разочаровало Донована Митчелла, который в итоге был обменен в Кливленд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юта Джаз Атланта Хоукс Куин Снайдер

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