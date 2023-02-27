НБА: Сакраменто Леня победил Оклахому, Денвер в овертайме одолел Клипперс
В воскресенье, 26 февраля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны девять матчей.
Милуоки – Финикс 104:101 (33:26, 20:20, 22:28, 29:27)
Милуоки: Холидэй (33), Б. Лопес (22 + 13 подборов + 4 блок-шота), Портис (10), Аллен (8), Картер (6) – старт; Миддлтон (11 + 10 подборов + 6 передач), Краудер (7), Инглс (4), Ленард (3), Коннотон (0).
Финикс: Букер (24 + 8 передач), Эйтон (22 + 11 подборов), Пол (18 + 7 передач), Окоги (11 + 7 подборов), Крэйг (3 + 10 подборов) – старт; Лэндейл (7 + 8 подборов), Росс (7), Уэйнрайт (5), Д. Ли (2), Пэйн (2).
Атланта – Бруклин 129:127 (37:29, 27:28, 33:37, 32:33)
Атланта: Янг (34 + 8 передач), Мюррэй (28), Коллинз (12), Хантер (9), Капела (6 + 12 подборов) – старт; Богданович (22), Оконгву (10 + 7 подборов), Бей (6), Гриффин (2), Джонсон (0).
Бруклин: К. Джонсон (27), Бриджес (24), Динуидди (20 + 8 передач), Финни-Смит (12 + 8 подборов), Клэкстон (8 + 11 подборов) – старт; Томас (22), О'Нил (12), Сет Карри (2), Харрис (0).
Чикаго – Вашингтон 102:82 (25:27, 22:18, 27:22, 28:15)
Чикаго: Дерозан (29 + 6 передач), Лавин (27), Вучевич (16 + 13 подборов), Карузо (6), Беверли (0) – старт; Уайт (17), Уильямс (5), Драммонд (2), Досунму (0), Д. Джонс (0), Терри (0).
Вашингтон: Бил (18 + 7 подборов + 8 передач), Гэффорд (15 + 11 подборов), Райт (14), Кузма (10), Авдия (8) – старт; Кисперт (7), Нанн (4), Гибсон (3), Гилл (3), Гудвин (0).
Даллас – Лейкерс 108:111 (28:16, 33:31, 20:31, 27:33)
Даллас: Дончич (26 + 9 подборов + 6 потерь), Ирвинг (21 + 11 подборов), Буллок (6), Пауэлл (6), Дж. Холидэй (6) – старт; Хардуэй (17), Вуд (14 + 9 подборов), Грин (9), М-ф Моррис (3), Ниликина (0).
Лейкерс: Дэвис (30 + 15 подборов), Джеймс (26 + 8 подборов), Шредер (16 + 8 передач), Вандербилт (15 + 17 подборов), Бизли (8) – старт; Ривз (9), Браун (5), Хатимура (2), Уокер (0), Бамба (0).
Кливленд – Торонто 118:93 (34:28, 30:24, 28:24, 26:17)
Кливленд: Митчелл (35), Аллен (23 + 11 подборов), Гарлэнд (18 + 11 передач), Э. Мобли (18 + 9 подборов), Окоро (8) – старт; Леверт (7 + 6 передач), Грин (4), Уэйд (3), Р. Лопес (2), Стивенс (0), Нето (0), Рубио (0).
Торонто: Сиакам (25 + 8 подборов), Пелтль (13 + 9 подборов), Барнс (12), Трент (7), Ануноби (7) – старт; Даутин (7), Флинн (7), Ачиува (7), Буше (6), Харпер (2), Уискэмп (0), Бэнтон (0), Колоко (0), Янг (0), Эрнангомес (0).
Оклахома-Сити – Сакраменто 115:124 (26:36, 24:22, 40:36, 25:30)
Оклахома-Сити: Джо (24), Гидди (18 + 7 подборов), Дорт (18), Джейлен Уильямс (15), Джейлин Уильямс (5) – старт; Уотерс (12 + 7 подборов), Уиггинс (7), Робинсон-Эрл (7), К. Уильямс (7), Шарич (2), Мэнн (0).
Сакраменто: Фокс (33 + 8 передач), Мюррэй (20), Сабонис (14 + 15 подборов + 8 передач), Барнс (9 + 8 подборов), Хертер (6) – старт; Лайлс (16), Монк (12), Дэвис (6), Мету (6), Митчелл (2).
Голден Стэйт – Миннесота 109:104 (25:34, 34:23, 19:30, 31:17)
Голден Стэйт: Томпсон (32), Дивинченцо (21 + 8 подборов), Пул (15), Куминга (13), Луни (12 + 17 подборов) – старт; Лэмб (7 + 7 подборов), Дж. Грин (4), Болдуин (3), Джером (2), Муди (0).
Миннесота: Рид (30 + 9 подборов + 5 перехватов), Эдвардс (12 + 7 передач + 5 потерь), Андерсон (12 + 9 подборов), Макдэниэлс (12), Конли (9 + 7 передач) – старт; Александер-Уокер (10), Гарза (7), Риверс (6), Маклафлин (3), Найт (3).
Портленд – Хьюстон 131:114 (32:31, 41:27, 29:30, 29:26)
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Портленд: Лиллард (71 + 6 передач), Грант (13), Юбэнкс (9 + 8 подборов), Тайбулл (8), Реддиш (7) – старт; Литтл (11 + 9 подборов), Уотфорд (6), Шарп (4), Уокер (2), Нокс (0), Джонсон (0).
Хьюстон: Тэйт (17), Шенгюн (17 + 10 подборов), Мартин (14 + 8 подборов), Вашингтон (10), Смит (9 + 8 подборов) – старт; Никс (16), Исон (15 + 10 подборов), Марьянович (10), Кристофер (3), Гаруба (3).
Денвер – Клипперс 134:124 OT (35:22, 31:36, 31:30, 23:32, 14:4)
Денвер: Йокич (40 + 17 подборов + 10 передач), Портер (29 + 11 подборов), Дж. Мюррэй (21 + 12 передач + 5 потерь), Колдуэлл-Поуп (8), Гордон (6 + 6 передач) – старт; Б. Браун (13 + 7 подборов), Джексон (7), Чанчар (6), Брайант (4), К. Браун (0).
Клипперс: Ленард (33), Джордж (23), Уэстбрук (17 + 5 перехватов), Пламли (7 + 10 подборов), М-с Моррис (6) – старт; Батюм (12), Хайлэнд (10), Пауэлл (9), Мэнн (7), Коффи (0), Диабате (0), Гордон (0).