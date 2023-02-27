Лиллард - второй игрок сезона, набравший более 70 очков

Лидер Трейл Блэйзерс Дэмиан Лиллард в матче регулярного чемпионата против Хьюстона отметился 71 баллом.

На счету разыгрывающего 22 точных броска из 37 попыток, из которых 13 из 21 - это трехочковые.

Таким образом, Лиллард обошел Майкла Джордана в списке игроков с наибольшим количеством матчей, где они набирали по 60 или более баллов. Теперь у Дэмиана таких пять, у Коби Брайанта - шесть, а вечный рекорд по этому показателю у Уилт Чемберлена - 32.

Кроме того, защитник стал старейшим баскетболистом в истории, сумевшим преодолеть рубеж в 70 очков.

Ранее в этом сезоне 71 балл набирал игрок Кливленда Донован Митчелл.