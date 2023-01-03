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Баскетбол

Митчелл вошел в историю НБА, установив достижение по очкам и ассистам за одну игру

Американец показал феноменальную игру, чем принес своей команде победу.
Сегодня, 07:26
Донован Митчелл / Getty Images
Донован Митчелл / Getty Images

В ночь с понедельника на вторник состоялся ряд матчей в Национальной баскетбольной ассоциации. 

В рамках соревновательного дня состоялся поединок Кливленда и Чикаго. Победителем встречи стал Кливленд, который дожал соперника в овертайме (145:134).

Главным героем встречи стал баскетболист Кливленда Донован Митчелл. 26-летний баскетболист за весь поединок набрал 71 очков, чего до него достигало лишь шесть баскетболистов. Что касается Кливленда, то Донован стал первым игроком команды, который набрал такой результат.

Примечательно, что Митчелл стал первым баскетболистом в истории, который набрал 70 очков+, а также совершил 10+ ассистов.

Ранее сообщалось, что игрок Бостона данком повредил кольцо, тем самым на полчаса прервав матч против Денвера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Донован Митчелл

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