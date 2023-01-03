Митчелл вошел в историю НБА, установив достижение по очкам и ассистам за одну игру
В ночь с понедельника на вторник состоялся ряд матчей в Национальной баскетбольной ассоциации.
В рамках соревновательного дня состоялся поединок Кливленда и Чикаго. Победителем встречи стал Кливленд, который дожал соперника в овертайме (145:134).
Главным героем встречи стал баскетболист Кливленда Донован Митчелл. 26-летний баскетболист за весь поединок набрал 71 очков, чего до него достигало лишь шесть баскетболистов. Что касается Кливленда, то Донован стал первым игроком команды, который набрал такой результат.
71 PTS— NBA (@NBA) January 3, 2023
8 REB
11 AST
W
Donovan Mitchell sets a new scoring record for the Cleveland Cavaliers and becomes only the 7th player in NBA history to score 70+ points in a game. pic.twitter.com/qbOwr3sqyH
Примечательно, что Митчелл стал первым баскетболистом в истории, который набрал 70 очков+, а также совершил 10+ ассистов.
Ранее сообщалось, что игрок Бостона данком повредил кольцо, тем самым на полчаса прервав матч против Денвера.