Митчелл вошел в историю НБА, установив достижение по очкам и ассистам за одну игру

В ночь с понедельника на вторник состоялся ряд матчей в Национальной баскетбольной ассоциации.

В рамках соревновательного дня состоялся поединок Кливленда и Чикаго. Победителем встречи стал Кливленд, который дожал соперника в овертайме (145:134).

Главным героем встречи стал баскетболист Кливленда Донован Митчелл. 26-летний баскетболист за весь поединок набрал 71 очков, чего до него достигало лишь шесть баскетболистов. Что касается Кливленда, то Донован стал первым игроком команды, который набрал такой результат.

71 PTS

8 REB

11 AST

W



Donovan Mitchell sets a new scoring record for the Cleveland Cavaliers and becomes only the 7th player in NBA history to score 70+ points in a game. pic.twitter.com/qbOwr3sqyH