Игрок Бостона данком повредил кольцо, тем самым на полчаса прервав матч против Денвера

Минувшей ночью в очной встрече сошлись лидеры обеих конференций - Денвер принимал в гостях Бостон. Игра завершилась победой Наггетс со счетом 123:111.

На старте четвертой четверти "кельты" организовали атаку, в которой Джейлен Браун навесил на Роберта Уильямса III, который мощным данком завершил аллей-уп. Но он немного перестарался.

"Таймлорд" так сильно повис на кольце, что оно было повреждено. В итоге на его починку ушло примерно 35 минут.

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Пока сотрудники арены чинили кольцо, ДеАндре Джордан и Никола Йокич успели сыграть с болельщиками в "Камень, ножницы, бумага". Остальные же со скуки едва не заснули.