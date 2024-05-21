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Баскетбол

Владелец Кливленда "ни за что не обменяет" Митчелла в Лейкерс

У Дэна Гилберта есть какая-то личная неприязнь к "озерникам".
Сегодня, 09:44
Донован Митчелл / Getty Images
Донован Митчелл / Getty Images

Звездный защитник Кливленд Кавальерс Донован Митчелл стал главной целью Лос-Анджелес Лейкерс.

У 27-летнего баскетболиста осталось всего два года по контракту с Кавс и стороны пока что не могут договориться о продлении.

Однако, как сообщает Hoops Wire со ссылкой на журналиста The Athletic Джована Буха, владелец франшизы Дэн Гилберт "ни за что не обменял бы" Митчелла в Лейкерс.

По информации источника, Гилберт и президент по баскетбольным операциям клуба Коби Альтман искали бы выгодный пакет активов из нескольких драфт-пиков и одного-двух игроков со звездным потенциалом при обмене Митчелла.

В качестве примера приводится интерес Кливленда к Тайлеру Хирро и Хайме Хакесу-младшему из Майами.

Стоит отметить, что на сезон-2024/25 у Донована Митчелла действует опция игрока, от которой он может отказаться и выйти на рынок свободных агентов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кливленд Кавальерс Дэн Гилберт Донован Митчелл

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