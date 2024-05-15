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Баскетбол

Лидер Кливленда пропустит решающий матч серии плей-офф против Бостона

В игре, которая может стать для Кавальерс последней в постсезоне, команда не сможет рассчитывать на своего лучшего игрока.
Сегодня, 19:51
Донован Митчелл / Getty Images
Донован Митчелл / Getty Images

В ночь на четверг, 16 мая, состоится пятый матч серии второго раунда плей-офф НБА, в котором сойдутся Бостон и Кливленд.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, своим партнерам по команде не сможет помочь звездный защитник Кавальерс Донован Митчелл.

По информации источника, 27-летний баскетболист продолжает испытывать проблемы из-за растяжения левой голени.

Стоит отметить, что по этой же причине Митчелл пропустил четвертый матч серии, который Кливленд проиграл со счетом 102:109.

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс Донован Митчелл

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