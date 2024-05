Бруклин Нетс выведут из обращения игровой номер Винса Картера

Бруклин Нетс в социальных сетях объявили о том, что 15-й игровой номер легендарного Винса Картера будет выведен из обращения в следующем сезоне.

Картер выступал за франшизу с 2004 по 2009 год, когда она базировалась в Нью-Джерси.

It's official: We're raising @mrvincecarter15's jersey to the rafters next season.



And we invited a pair of Nets legends to assist with the announcement.



