Бруклин Нетс выведут из обращения игровой номер Винса Картера

Франшиза решила отметить вклад олимпийского чемпиона за время его выступлений, когда она базировалась еще в Нью-Джерси.

Бруклин Нетс в социальных сетях объявили о том, что 15-й игровой номер легендарного Винса Картера будет выведен из обращения в следующем сезоне.

Картер выступал за франшизу с 2004 по 2009 год, когда она базировалась в Нью-Джерси.

It’s official: We’re raising @mrvincecarter15’s jersey to the rafters next season.



And we invited a pair of Nets legends to assist with the announcement.



🔗 https://t.co/IkjyKxMU3n pic.twitter.com/qi1khzBK39 — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) May 15, 2024

За время своего пребывания там он трижды попадал на Матч всех звезд и трижды играл ключевую роль в попадании команды в плей-офф.

Винс Картер станет лишь седьмым игроком в истории франшизы, чей номер больше не будет использоваться.

Ранее из обращения были выведены номера Дражена Петровича (3), Джейсона Кидда (5), Джона Уильямсона (23), Билла Мелчионни (25), Джулиуса Ирвинга (32) и Бака Уильямса (52).

Кроме того, после смерти Билла Расселла в 2022 году НБА вывела из обращения "шестерку" легенды Бостона для всех команд лиги.

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Карьера Картера в НБА длилась 22 сезона, в течение которых, помимо Нетс, он играл за Торонто Рэпторс, Орландо Мэджик, Финикс Санз, Даллас Маверикс, Мемфис Гриззлис, Сакраменто Кингз и Атланта Хоукс.

На протяжении всей своей карьеры Картер набирал в среднем 16,7 очка, 4,3 подбора и 3,1 передачи в 1541 игре.

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