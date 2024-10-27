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Баскетбол

Настоящий друг: Шредер защитил Симмонса в перепалке с фанатом

Одноклубники поддержали Бена, который проходит через непростой этап своей карьеры.
Сегодня, 20:49
Деннис Шредер / Getty Images
Деннис Шредер / Getty Images

Звезда Бруклин Нетс Бен Симмонс вновь оказался под "огнем" баскетбольных фанатов, сообщает BasketNews.

Игрок стал участником скандала, который произошел в подтрибунном помещении после матча Бруклина с Орландо (101:116).

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Когда Бен проходил по тоннелю, один и фанатов выкрикнул в его адрес: "Ты мусор".

На это Симмонс ответил: "Почему ты не сказал этого, когда я был там, сс*кло?".

Затем к фанатам подошел одноклубник Симмонса Деннис Шредер и спросил: "Кто несет х*рню в адрес Бена?".

Кто-то указал на скандалиста, после чего Шредер начал с ним перепалку, к которой подключились другие игроки Нетс и охрана. Эпизод завершился тем, что кто-то крикнул: "Убирайся вон!".

После двух стартовых матчей Бруклин остается без побед, а Симмонс набирает в среднем 6,5 очка, 5,5 подбора и 5,5 передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бруклин Нетс Орландо Мэджик Деннис Шредер Бен Симмонс

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