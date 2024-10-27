Настоящий друг: Шредер защитил Симмонса в перепалке с фанатом

Одноклубники поддержали Бена, который проходит через непростой этап своей карьеры.

Звезда Бруклин Нетс Бен Симмонс вновь оказался под "огнем" баскетбольных фанатов, сообщает BasketNews.

Игрок стал участником скандала, который произошел в подтрибунном помещении после матча Бруклина с Орландо (101:116).

Читай также: У Бостона будут конкуренты на Востоке, Оклахома станет чемпионом? Анонс и прогнозы сезона НБА

Когда Бен проходил по тоннелю, один и фанатов выкрикнул в его адрес: "Ты мусор".

На это Симмонс ответил: "Почему ты не сказал этого, когда я был там, сс*кло?".

Затем к фанатам подошел одноклубник Симмонса Деннис Шредер и спросил: "Кто несет х*рню в адрес Бена?".

Кто-то указал на скандалиста, после чего Шредер начал с ним перепалку, к которой подключились другие игроки Нетс и охрана. Эпизод завершился тем, что кто-то крикнул: "Убирайся вон!".

Dennis Schroder confronted a fan who was trash talking Ben Simmons after last night’s loss at Orlando. pic.twitter.com/MaKuJYJAH5 — Erik Slater (@erikslater_) October 26, 2024

После двух стартовых матчей Бруклин остается без побед, а Симмонс набирает в среднем 6,5 очка, 5,5 подбора и 5,5 передачи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!