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Винсэнити, Человек-логотип и Мистер важный бросок: участники Зала славы баскетбола класса-2024

Покойный Джерри Уэст установил рекорд, оказавшись там уже третий раз.
Сегодня, 11:55
Винс Картер / Getty Images
Винс Картер / Getty Images

В ночь на понедельник, 14 октября, в Спрингфилде (штат Массачусетс) прошла церемония введения в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита, сообщает официальный сайт НБА.

В классе 2024 года оказались тринадцать человек: семь в качестве игроков, три - в качестве тренера и еще три - в качестве тех, кто внес вклад в развитие игры.

Участники Зала славы баскетбола класса-2024:

  • Винс Картер;
  • Чонси Биллапс;
  • Майкл Купер;
  • Уолтер Дэвис;
  • Бо Райан;
  • Чарльз Смит;
  • Сеймон Огастус;
  • Дик Барнетт;
  • Харли Редин;
  • Мишель Тиммс;
  • Даг Коллинс;
  • Герб Саймон;
  • Джерри Уэст.

Главными звездами вечера стали Картер и Биллапс, а также Уэст, который ушел из жизни в июне этого года в возрасте 86 лет.

Примечательно, что Уэст, он же Человек-логотип НБА, уже дважды был введен в Зал славы: в качестве игрока (в 1980 году) и в качестве олимпийца (в 2010 году) команды 1960 года, которая выиграла "золото" Игр.

Он стал первым человеком в истории, который три раза удостоился места в Зале славы.

Чонси Биллапс, нынешний тренер Портленда, провел в НБА 17 сезонов, сыграв в 1043 играх (937 появлений в старте) в составе Детройта, Денвера, Миннесоты, Бостона, Клипперс, Торонто и Нью-Йорка.

Вместе с Пистонс в 2004 году выиграл свой первый и единственный чемпионский титул НБА. Он пять раз ездил на Матч всех звезд, три раза попадал в символическую сборную, а также стал MVP победного Финала НБА.

В среднем по карьере Биллапс набирал 15,2 очка, 2,9 подборов и 5,4 передачи.

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Винс Картер, который закрывал церемонию, провел в лиге еще больше сезонов - целых 22. Он набирал в среднем 16,7 очка, 4,3 подбора и 3,1 передачи в 1541 матче (982 в старте).

Он был признан Новичком года в сезоне-1998/99, два раза попадал в символические сборные НБА, восемь раз ездил на Матч всех звезд, где выиграл конкурс по броскам сверху в 2000 году. Однако, в отличие от Биллапса, Картер так и не смог стать чемпионом НБА.

Ранее стало известно, что Чикаго Буллз собираются устроить специальный праздник в честь Деррика Роуза, который недавно завершил карьеру.

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