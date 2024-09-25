Торонто Рэпторс тоже выведут из обращения номер Винса Картера

Чемпионы НБА 2019 года решили присоединиться к замыслу Бруклин Нетс.

По ходу следующего сезона джерси с фамилией Винса Картера поднимется под свод сразу двух арен.

Как сообщает ESPN, решение вывести из обращения 15-й игровой номер Картера приняли Торонто Рэпторс, которые последовали примеру Бруклин Нетс.

Церемония чествования 47-летнего бывшего баскетболиста пройдет 2 ноября, когда Торонто будет принимать Атланту.

Картер станет первым игроком в истории канадской франшизы, чей игровой номер больше не будет использоваться.

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Стоит отметить, что в НБА останется только один клуб, в котором не был выведен из обращения ни один номер - Лос-Анджелес Клипперс.

Винс Картер провел в Торонто первые 5,5 лет своей карьеры, где его прозвали "Эйр Канада" (Air Canada). В четырех сезонах он набирал наибольшее количество голосов на Матч всех звезд.

Он также привел Рэпторс к их первому постсезону в 2000 году и их первой победе в серии плей-офф в 2001 году.

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