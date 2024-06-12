Умер легендарный Джерри Уэст - человек-логотип

Экс-баскетболист и генменеджер Лос-Анджелес Лейкерс ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Мировой баскетбол всколыхнула печальная весть.

В возрасте 86 лет скончался легендарный экс-баскетболист и генеральный менеджер Лос-Анджелес Лейкерс Джерри Уэст. Об этом сообщил авторитетный журналист Шемс Чарания.

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Уэст выступал за "озерников" с 1960 по 1974, выиграв с ними одно чемпионство и став единственным в истории МВП проигранного финала НБА. Также он принял участие в 14 матчах всех звёзд НБА.

После завершения карьеры игрока Джерри стал генменеджреом и в этой роли выиграл 8 чемпионств (шесть с Лейкерс, два с Голден Стейт Вориорс) и дважды становился функционером года НБА.

Отметим, что именно изображение Веста сейчас используется лигой в качестве логотипа.

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