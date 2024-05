Сын ЛеБрона: Никогда не думал о том, чтобы играть вместе с отцом

За последние несколько лет звездный форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс не раз говорил о желании поиграть в одной команде со своим сыном Бронни.

Однако недавно 39-летний баскетболист сменил вектор своих высказываний. При этом и сам 19-летний защитник заявил, что никогда не думал об игре вместе со своим отцом.

"Моей мечтой всегда было заявить о себе, сделать себе имя и, конечно же, попасть в НБА. Это и есть конечная цель каждого. Я никогда не думал об игре с отцом, но, конечно, он пару раз поднимал эту тему", - цитирует Бронни The Athletic.

Bronny James on his goals:



“My dream has always just been to put my name out, make a name for myself, and, of course, get to the NBA. Which is what everyone’s end goal is here. I’ve never thought about playing with my dad, but of course he’s brought it up a couple of times.” pic.twitter.com/BU1M4rOYY9