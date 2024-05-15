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Баскетбол

Сын ЛеБрона: Никогда не думал о том, чтобы играть вместе с отцом

Не факт, что, если Бронни попадет в НБА, он окажется в одной команде с "Королем".
Сегодня, 17:10
ЛеБрон и Бронни Джеймсы / Getty Images
ЛеБрон и Бронни Джеймсы / Getty Images

За последние несколько лет звездный форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс не раз говорил о желании поиграть в одной команде со своим сыном Бронни.

Однако недавно 39-летний баскетболист сменил вектор своих высказываний. При этом и сам 19-летний защитник заявил, что никогда не думал об игре вместе со своим отцом.

"Моей мечтой всегда было заявить о себе, сделать себе имя и, конечно же, попасть в НБА. Это и есть конечная цель каждого. Я никогда не думал об игре с отцом, но, конечно, он пару раз поднимал эту тему", - цитирует Бронни The Athletic.

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Во вторник, 14 мая, Бронни поучаствовал в матче 5 на 5 в рамках драфт-комбайна. Он набрал четыре очка (реализовав два из восьми бросков с игры), четыре подбора и два перехвата за 20 минут.

Ранее Бронни Джеймс получил медицинское разрешение на выступление в НБА, благодаря чему он сможет оставить свою кандидатуру для дратфа новичков 2024 года.

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