Сын ЛеБрона получил медицинское разрешение на выступления в НБА

Прошлые проблемы с сердцем не помешают Бронни, если он сумеет попасть в лигу.

Бронни Джеймс, сын суперзвезды Лейкерс ЛеБрона Джеймса, получил медицинское разрешение на выступления в НБА, сообщает ESPN.

В связи с этим ожидается, что 19-летний защитник оставит свою кандидатуру для выбора на предстоящем драфте новичков 2024 года.

НБА проинформировала все команды, что три врача комиссии оценили и единогласно одобрили состояние здоровья Джеймса-младшего.

Это позволит ему в полной мере участвовать в драфт-комбайне на этой неделе, чтобы доказать свою состоятельность как игрока, претендующего на попадание в НБА.

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По информации источников, Бронни примет участие в матчах 5 на 5, начиная со вторника, 14 мая, что позволит фронт-офисам клубом поближе взглянуть на баскетболиста после его разочаровывающего дебютного сезона в Университете Южной Калифорнии.

Напомним, что в июле 2023 года Бронни Джеймс пережил остановку сердца, после чего ему провели операцию по по устранению врожденного порока сердца.

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