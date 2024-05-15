iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Партнер ЛеБрона по подкасту - фаворит на должность тренера Лейкерс

Бывший игрок НБА, у которого нет опыта работы тренером или ассистентом, может возглавить одну из самых успешных франшиз в истории лиги.
Сегодня, 15:29
Джей Джей Редик / Getty Images
Джей Джей Редик / Getty Images

Лос-Анджелес Лейкерс выделили для себя трех претендентов на пост тренера.

Как сообщает The Athletic, в их число входят экс-игрок НБА, ТВ-эксперт и партнер ЛеБрона Джеймса по подкасту "Mind the Game" Джей Джей Редик, ассистент тренера Нового Орлеана и бывший тренер Орландо и Шарлотт Джеймс Боррего и ассистент тренера Бостона Сэм Касселл.

При этом отмечается, что фаворитом в этой гонке считается именно Редик, у которого нет никакого опыта в качестве тренера или ассистента.

По информации источника, в поисках нового тренера "озерникам" помогает легендарный тренер Дьюка Майк Кшижевски.

Читай также: ЛеБрон с бутылкой вина посетил игру Кливленда с Бостоном

История Кшижевски с Лейкерс началась в 2004 году, когда доктор Джерри Басс сделал убедительное, но безуспешное предложение нанять тренера Кея.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Джей Джей Редик

Статьи по теме

ЛеБрон с бутылкой вина посетил игру Кливленда с Бостоном ЛеБрон с бутылкой вина посетил игру Кливленда с Бостоном
Сын ЛеБрона получил медицинское разрешение на выступления в НБА Сын ЛеБрона получил медицинское разрешение на выступления в НБА
Лейкерс определились с характеристиками своего нового тренера Лейкерс определились с характеристиками своего нового тренера
Расселл покинет Лейкерс и выйдет на рынок свободных агентов Расселл покинет Лейкерс и выйдет на рынок свободных агентов
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: онлайн-трансляция открытой тренировки
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция открытой тренировки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Беллингем лидирует, но Винисиус почти догнал англичанина
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров

Последние новости

Европа16:43
Ассистент Клоппа возглавил австрийского гранда
Бокс16:40
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция боя 18.05.2024
Бокс16:30
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
Европа16:27
Ювентус согласовал условия контракта с новым тренером - источник
Бокс16:20
Усик признался, какой алкогольный напиток выпьет с Фьюри
Формула 116:10
Формула-1 хочет сделать моторы 2030 года более шумными
Европа15:59
Новичок Серии А хочет подписать бывших звезд одного из грандов
Европа15:30
51-летний Зидан заставил зареветь трибуны своего бывшего клуба
НБА15:29
Партнер ЛеБрона по подкасту - фаворит на должность тренера Лейкерс
Европа14:47
Тухель поставил Баварии условие, при котором готов остаться в клубе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK