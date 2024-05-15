Партнер ЛеБрона по подкасту - фаворит на должность тренера Лейкерс

Бывший игрок НБА, у которого нет опыта работы тренером или ассистентом, может возглавить одну из самых успешных франшиз в истории лиги.

Лос-Анджелес Лейкерс выделили для себя трех претендентов на пост тренера.

Как сообщает The Athletic, в их число входят экс-игрок НБА, ТВ-эксперт и партнер ЛеБрона Джеймса по подкасту "Mind the Game" Джей Джей Редик, ассистент тренера Нового Орлеана и бывший тренер Орландо и Шарлотт Джеймс Боррего и ассистент тренера Бостона Сэм Касселл.

При этом отмечается, что фаворитом в этой гонке считается именно Редик, у которого нет никакого опыта в качестве тренера или ассистента.

По информации источника, в поисках нового тренера "озерникам" помогает легендарный тренер Дьюка Майк Кшижевски.

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История Кшижевски с Лейкерс началась в 2004 году, когда доктор Джерри Басс сделал убедительное, но безуспешное предложение нанять тренера Кея.

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