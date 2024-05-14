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Баскетбол

ЛеБрон с бутылкой вина посетил игру Кливленда с Бостоном

"Король" вернулся домой и под овации наблюдал за тем, как его бывшая команда проигрывает третий матч серии.
Сегодня, 22:03
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Минувшей ночью в рамках плей-офф НБА состоялся четвертый матч серии второго раунда Восточной конференции, в котором Кливленд на своем паркете уступил Бостону со счетом 102:109.

Одной из главных звезд вечера стал игрок, который даже не выходил на площадку - это суперзвезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс решил посетить игру своей бывшей команды.

Как сообщает The Athletic, 39-летний форвард был встречен бурными аплодисментами и овацией стоя во время тайм-аута в первой четверти.

Джеймс присутствовал на игре со своей женой Саванной и давним агентом и деловым партнером Ричем Полом, который до сих пор представляет нескольких игроков в составе Кавальерс.

При этом под его стулом внимательные зрители заметили бутылку вина.

Источник: Getty Images

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Напомним, что ЛеБрон Джеймс в 2016 году принес Кливленду первое и единственное в истории франшизы чемпионство НБА. Тогда Кавальерс выдали невероятный и исторический камбек в финальной серии против Голден Стэйт, отыгравшись с 1-3.

Ранее стало известно, что сын ЛеБрон Джеймса, Бронни Джеймс, получил медицинское разрешение на выступление в НБА.

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