Лейкерс определились с характеристиками своего нового тренера

"Озерники" хотят попытаться найти того, с кем у них нет "общей истории".

Лос-Анджелес Лейкерс начнут связываться с кандидатами на пост тренера в ближайшие дни, сообщает ESPN.

Ожидается, что калифорнийцы будут делать акцент на действующих ассистентах и бывших главных тренерах, с которыми они ранее не вели переговоры.

Вице-президент по баскетбольным операциям и генеральный менеджер Лейкерс Роб Пелинка собирает информацию о ряде кандидатов на пост главного тренера.

Первая волна запросов на разрешение на собеседование будет поступать тем, с кем организация не встречалась во время предыдущих поисков или просто знает меньше, чем других кандидатов.

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В первоначальный список для собеседования войдут такие ассистенты, как Крис Куинн из Майами и Джеймс Боррего из Нового Орлеана.

Поиск будет проходить поэтапно: первая волна, затем период переговоров с тренерами, с которыми у "озерников" есть общая история, а затем сокращение списка до финального раунда кандидатов.

Напомним, что Лейкерс уволили Дарвина Хэма после двух сезонов в начале мая. Команда через плей-ин вышла в пелй-офф, где в первом раунде проиграла действующему чемпиону Денверу 1-4.

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