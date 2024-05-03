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Баскетбол

Лейкерс уволили тренера после вылета в первом раунде плей-офф

О своей отставке Дарвин Хэм узнал по телефону.
Вчера, 21:44
Дарвин Хэм / Getty Images
Дарвин Хэм / Getty Images

Лос Анджелес Лейкерс уволили главного тренера Дарвина Хэма, пишет инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Хэм возглавил команду в 2022 году, за два сезона добился результата 90-74. Под его руководством команда вышла в финал Западной конференции, одержала две победы в плей-ин и стала победителем внутрисезонного турнира.

А в текущем сезоне Лейкерс под его руководством вылетели в первом же раунде плей-офф против Денвера 4:1. 

Как пишут некоторые источники, генеральный менеджер Лейкерс Роб Пелинка сообщил Хэму о его увольнении просто по телефону.

Другой инсайдер Шэмс Чарания пишет, что в ближайшее время клуб начнет обширный поиск, в котором будут участвовать такие кандидаты, как Майк Буденхольцер, Кенни Эткинсон, Джей Джей Редик и Тайрон Лю, если станет доступен.

С расписанием и результатами плей-офф НБА вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос Анджелес Лейкерс

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