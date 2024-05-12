Определился порядок выбора команд на предстоящем драфте новичков НБА
В воскресенье, 12 мая, Национальная баскетбольная ассоциация провела лотерею будущего драфта новичков, результаты которого были опубликованы на официальном сайте лиги.
Триумфатором лотереи стала Атланта, которая имела всего 3% шанса на победу. Стоит отметить, что Хоукс впервые в истории франшизы будут выбирать новичка первыми.
В то же самое время Детройт, ставший худшей командой прошедшей регулярки, получил в свое распоряжение только пятый пик.
Выборы команд на драфте-2024. Пики 1-14:
- Атланта
- Вашингтон
- Хьюстон
- Сан-Антонио
- Детройт
- Шарлотт
- Портленд
- Сан-Антонио
- Мемфис
- Юта
- Чикаго
- Оклахома
- Сакраменто
- Портленд
The 2024 #NBADraftLottery presented by State Farm Results.— NBA (@NBA) May 12, 2024
Watch the 2024 #NBADraft presented by State Farm on June 26-27 at 8:00 PM ET on ABC/ESPN! pic.twitter.com/tYARdeUDqA
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Драфт НБА пройдет 26 и 27 июня - это будет первый случай в истории, когда лига будет проводить драфт в два дня.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.
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