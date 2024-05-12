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Баскетбол

Определился порядок выбора команд на предстоящем драфте новичков НБА

Худшая команда регулярного сезона даже не смогла побороться за первый пик.
Вчера, 23:05
НБА драфт лотерея / nba.com
НБА драфт лотерея / nba.com

В воскресенье, 12 мая, Национальная баскетбольная ассоциация провела лотерею будущего драфта новичков, результаты которого были опубликованы на официальном сайте лиги.

Триумфатором лотереи стала Атланта, которая имела всего 3% шанса на победу. Стоит отметить, что Хоукс впервые в истории франшизы будут выбирать новичка первыми.

В то же самое время Детройт, ставший худшей командой прошедшей регулярки, получил в свое распоряжение только пятый пик.

Выборы команд на драфте-2024. Пики 1-14:

  1. Атланта
  2. Вашингтон
  3. Хьюстон
  4. Сан-Антонио
  5. Детройт
  6. Шарлотт
  7. Портленд
  8. Сан-Антонио
  9. Мемфис
  10. Юта
  11. Чикаго
  12. Оклахома
  13. Сакраменто
  14. Портленд

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Драфт НБА пройдет 26 и 27 июня - это будет первый случай в истории, когда лига будет проводить драфт в два дня.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: драфт лотерея драфт НБА

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