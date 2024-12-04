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Баскетбол

Украинец попал в список претендентов быть выбранным на драфте-2025

Максим Шульга имеет неплохие шансы попасть в НБА.
Сегодня, 14:44
Макс Шульга / Getty Images
Макс Шульга / Getty Images

Авторитетное издание The Athletic выдало топ-100 баскетболистов, которые имеют наибольшие шансы быть выбранными на драфте-2025 в НБА.

В рейтинг включили украинца Макса Шульгу. Смолл форвард занял 67 место в списке рядом с Мотеюсом Кривасом и Вальтером Клейтоном Жуниором.

Шульга представляет Вирджинский университет содружества и является единственным представителем своего университета в этом списке.

Отметим, что второе место в рейтинге занял россиянин Егор Демин, который сейчас играет за Университет Бригам Янг.

Напомним, на ISPORT доступны результаты игрового дня в НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: драфт НБА Максим Шульга

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