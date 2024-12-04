Украинец попал в список претендентов быть выбранным на драфте-2025
Максим Шульга имеет неплохие шансы попасть в НБА.
Авторитетное издание The Athletic выдало топ-100 баскетболистов, которые имеют наибольшие шансы быть выбранными на драфте-2025 в НБА.
В рейтинг включили украинца Макса Шульгу. Смолл форвард занял 67 место в списке рядом с Мотеюсом Кривасом и Вальтером Клейтоном Жуниором.
Шульга представляет Вирджинский университет содружества и является единственным представителем своего университета в этом списке.
Отметим, что второе место в рейтинге занял россиянин Егор Демин, который сейчас играет за Университет Бригам Янг.
Напомним, на ISPORT доступны результаты игрового дня в НБА.
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