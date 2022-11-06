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Баскетбол

Гонка за звание MVP регулярки

Представляем вам промежуточные результаты борьбы баскетболистов за звание самого ценного игрока.
Сегодня, 12:59
Яннис Адетокумбо / Getty Images
Яннис Адетокумбо / Getty Images

Регулярный сезон НБА разгоняется, а баскетболисты уже начали борьбу за самую престижную индивидуальную награду кампании - звание самого ценного игрока регулярки.

Сыграв десятую часть сезона, игроки постепенно занимают свои позиции в рейтинге, а кто-то, благодаря своим выступлениям, зарекомендовал себя как раннего фаворита на победу в номинации.

Так, согласно официальному рейтингу от НБА, на первом месте расположился двукратный MVP регулярки Яннис Адетокумбо, чей Милуоки остается единственной командой лиги, которая не потерпела ни единого поражения - "олени" идут с балансом побед 9-0.

Сразу за ним идет звезда Далласа Лука Дончич, который бьет и повторяет рекорды Уилта Чемберлена по сериям стартовых матчей сезона, в которых он набирает 30+ очков. Маверикс на Западе идут шестыми (5-3).

Условную "бронзу" пока что забирает новичок Кливленда Донован Митчелл, который доказывает, что ему не нужен Руди Гобер, когда в Кавальерс есть Эван Мобли и Джарретт Аллен. Кавс многих удивляют на старте чемпионата, занимая второе место на конкурентном Востоке (7-1).

Рейтинг MVP от НБА:

1. Яннис Адетокумбо (Милуоки) - 33.6 очка, 2.7 подбора, 5.0 передач;
2. Лука Дончич (Даллас) - 36.1 очка, 8.9 подбора, 9.0 передач;
3. Донован Митчелл (Юта) - 31.1 очка, 4.4 подбора, 7.1 передач;
4. Джа Морант (Мемфис) - 31.4 очка, 5.1 подбора, 6.4 передач;
5. Девин Букер (Финикс) - 27.7 очка, 3.9 подбора, 5.4 передач;
6. Дэмиан Лиллард (Портленд) - 31.0 очка, 4.8 подбора, 4.6 передач;
7. Джейсон Тейтум (Бостон) - 30.3 очка, 8.0 подбора, 4.2 передач;
8. Паскаль Сиакам (Торонто) - 24.8 очка, 9.3 подбора, 7.7 передач;
9. Никола Йокич (Денвер) - 20.3 очка, 10.8 подбора, 9.2 передач;
10. Шай Гилджес-Александер (Оклахома) - 30.5 очка, 4.3 подбора, 5.9 передач.

Напомним, что на ISPORT также можно ознакомиться с подборкой лучших моментов прошедшего игрового дня НБА.

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