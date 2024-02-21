ЛеБрон не знал о переговорах о его обмене между Лейкерс и Уорриорз

Возможно, у "Короля" появились вопросы к своему агенту, который без его ведома отказал Голден Стэйт в шансе объединить его со Стефом Карри.

Недавно стало известно, что Голден Стэйт пытался договориться с Лейкерс об обмене ЛеБрона Джеймса, однако их попытка не увенчалась успехом.

Сообщалось, что владелица команды Джини Басс сразу отказалась от этого трейда, но посоветовала своему коллеге из Голден Стэйт Джо Лэйкобу связаться с агентом игрока Ричем полом, который впоследствии исключил возможность обмена.

При этом оказалось, что ЛеБрон даже не подозревал о том, что клубы вели о нем переговоры. Об этом 39-летний форвард сообщил в студии NBA on TNT во время Матча всех звезд.

"Вообще я услышал об этом, когда все об этом услышали. Иногда происходят разговоры, которые проводятся за закрытыми дверями, и ты не знаешь об этом".

"И я думаю, когда это становится реальностью или не становится, они доносят это до вас. Но до меня это даже не донесли, так что я услышал об этом, когда начали появляться новости", - цитирует Джеймса Bleacher Report.

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Напомним, что ЛеБрон Джеймс также рассказал, в какой команде НБА он планирует завершить свою многолетнюю карьеру.

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