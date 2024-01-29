iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Бывший игрок Денвера и Вашингтона подписал контракт с российским клубом

Уилл Бартон решил поехать на заработки на болота, наплевав на войну, которую развязала страна-404.
Сегодня, 13:19
Уилл Бартон / Getty Images
Уилл Бартон / Getty Images

Нашелся представитель лучшей баскетбольной лиги мира, который принял предложение переехать играть на территории российского агрессора.

Как сообщает журналист HoopsHype Дионисис Аравантинос, Уилл Бартон подписал контракт с московским цска.

Читай также: Лидер Нью-Йорка выбыл на неопределенный срок после неудачного падения

Бартон был выбран Портлендом под общим 40-м номером на драфте НБА 2012 года. За одиннадцать сезонов в лиге 33-летний защитник поиграл за Трэйл Блейзерс, Денвер, Вашингтон и Торонто.

После провального сезона-2022/23 он вышел на рынок свободных агентов, где и оставался до этого момента. Появлялась информация, что из-за этого баскетболист задумывался о завершении карьеры.

В среднем за матч по карьере Уилл Бартон набирал 11,2 очка, 4,1 подбора и 2,7 передачи при 43% реализации бросков с игры и 35,5% реализации трехочковых.

Ранее стало известно, что Кевин Дюрант стал лишь десятым игроком в истории НБА, которому удалось преодолеть рубеж в 28 тысяч очков за карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Торонто Рэпторс Портленд Трэйл Блэйзерс Вашингтон Уизардс Денвер Наггетс Уилл Бартон

Статьи по теме

Вашингтон повысил ассистента тренера до временного тренера Вашингтон повысил ассистента тренера до временного тренера
Вашингтон перевел главного тренера на работу во фронт-офисе Вашингтон перевел главного тренера на работу во фронт-офисе
Торонто отправил Сиакама в Индиану в обмен на игроков и драфт-пики Торонто отправил Сиакама в Индиану в обмен на игроков и драфт-пики
Торонто работает над обменом своей главной звезды Торонто работает над обменом своей главной звезды
Помочь журналистам

Видео

Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси
Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция одиночного микста на чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Бокс15:57
Али Башир оценил шансы Усика на победу в бою с Фьюри
Европа15:51
Зидан отказался возглавить африканскую сборную
Европа15:34
Кубок Азии: Иордания выбила Ирак, Катар сыграет с Палестиной
15:30
Кубок Украины по футзалу-2023/24: стали известны пары 1/8 финала
Бокс15:24
Два варианта: Фьюри рассказал, как победить Усика
Европа15:18
Реал в 2000-м использовал финансовые рычаги для создания "Галактикос"
Баскетбол14:57
Игрок, объявивший о завершении карьеры, будет тренироваться с Барселоной
Европа14:50
Хави и его тренерский штаб недовольны отсутствием поддержки в Барселоне
НБА14:25
"Пожалуйста, не надо": Дюрант не хочет, чтобы Бруклин подготовил трибьют-видео в его честь
Европа14:20
Жирона всерьез нацелилась на подписание одноклубника Ярмолюка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK