Бывший игрок Денвера и Вашингтона подписал контракт с российским клубом

Уилл Бартон решил поехать на заработки на болота, наплевав на войну, которую развязала страна-404.

Нашелся представитель лучшей баскетбольной лиги мира, который принял предложение переехать играть на территории российского агрессора.

Как сообщает журналист HoopsHype Дионисис Аравантинос, Уилл Бартон подписал контракт с московским цска.

OFFICIAL: Will Barton signs a deal with CSKA Moscow. pic.twitter.com/FmLdP7y7KB — Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) January 29, 2024

Читай также: Лидер Нью-Йорка выбыл на неопределенный срок после неудачного падения

Бартон был выбран Портлендом под общим 40-м номером на драфте НБА 2012 года. За одиннадцать сезонов в лиге 33-летний защитник поиграл за Трэйл Блейзерс, Денвер, Вашингтон и Торонто.

После провального сезона-2022/23 он вышел на рынок свободных агентов, где и оставался до этого момента. Появлялась информация, что из-за этого баскетболист задумывался о завершении карьеры.

В среднем за матч по карьере Уилл Бартон набирал 11,2 очка, 4,1 подбора и 2,7 передачи при 43% реализации бросков с игры и 35,5% реализации трехочковых.

Ранее стало известно, что Кевин Дюрант стал лишь десятым игроком в истории НБА, которому удалось преодолеть рубеж в 28 тысяч очков за карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!