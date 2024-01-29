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Баскетбол

Дюрант - десятый игрок в истории НБА, набравший 28 тысяч очков за карьеру

Отпраздновать это событие победой ему не удалось.
Сегодня, 10:49
Кевин Дюрант / Getty Images
Кевин Дюрант / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Финикс на выезде уступил Орландо со счетом 98:113.

Несмотря на поражение, у Кевина Дюранта, который набрал всего 15 очков за матч, был повод для радости

Как сообщает НБА, Дюрант стал лишь десятым игроком в истории лиги, которому удалось набрать 28 тысяч очков за карьеру.

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Он стал четвертым игроком по скорости преодоления этого рубежа - для этого Кей Ди понадобилось провести 1025 матчей.

Быстрее него справились только Уилт Чемберлен (825), Майл Джордан (886) и Карим Абдул-Джаббар (1008). При этом он сумел превзойти результат ЛеБрона Джеймса (1033).

Ранее стало известно, что лидер Нью-Йорка Джулиус Рэндл будет вынужден провести вне игры некоторое время из-за травмы плеча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кевин Дюрант Финикс Санз

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