Дюрант - десятый игрок в истории НБА, набравший 28 тысяч очков за карьеру

Отпраздновать это событие победой ему не удалось.

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Финикс на выезде уступил Орландо со счетом 98:113.

Несмотря на поражение, у Кевина Дюранта, который набрал всего 15 очков за матч, был повод для радости

Как сообщает НБА, Дюрант стал лишь десятым игроком в истории лиги, которому удалось набрать 28 тысяч очков за карьеру.

Congrats to @KDTrey5 of the @Suns for becoming the 10th player in NBA history to score 28,000 career points! pic.twitter.com/NXXy29SF06 — NBA (@NBA) January 29, 2024

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Он стал четвертым игроком по скорости преодоления этого рубежа - для этого Кей Ди понадобилось провести 1025 матчей.

Быстрее него справились только Уилт Чемберлен (825), Майл Джордан (886) и Карим Абдул-Джаббар (1008). При этом он сумел превзойти результат ЛеБрона Джеймса (1033).

Ранее стало известно, что лидер Нью-Йорка Джулиус Рэндл будет вынужден провести вне игры некоторое время из-за травмы плеча.

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