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Баскетбол

Адам Сильвер останется в должности комиссара НБА, подписав новый контракт

Человек, который придумал несколько новых турниров и завершил ковидный сезон в "пузыре", продолжит свою работу.
Сегодня, 09:08
Адам Сильвер / Getty Images
Адам Сильвер / Getty Images

Комиссар НБА Адам Сильвер вскоре продлит контракт, который, как ожидается, будет действовать до конца десятилетия, сообщает ESPN.

Завершение официальных переговоров с советом управляющих по новому соглашению удерживает Сильвера на пути к достижению следующих основных целей НБА: новое соглашение о правах на СМИ и расширение лиги.

Во многом отличаясь от своего предшественника Дэвида Стерна, Сильвер заработал репутацию человека, стремящегося к большему консенсусу и партнерству с владельцами, руководством и игроками.

Сильвер выступил с рядом инициатив, включая введение турнира плей-ин и внутрисезонного турнира, проект реформы лотереи драфта, а также стабильно растущие финансовые оценки франшиз.

Источник: Getty Images

В марте 2023 года Сильвер заключил новое коллективное соглашение с Национальной ассоциацией баскетболистов, которое гарантирует трудовой мир как минимум до 2029 года.

Комиссар НБА продемонстрировал способность преодолевать кризисы, в первую очередь приостановив сезон НБА после положительного теста Руди Гобера на COVID-19 в 2020 году и возглавив реакцию американского спорта и общества на первые недели пандемии.

В конечном итоге Сильвер придумал "пузырь" в Орландо, чтобы возобновить и завершить сезон 2020 года, сохранив доходы от телевидения и зарплаты игроков.

Сильвер также курировал дисквалификации и последующие продажу команд двух проблемных владельцев НБА, Дональда Стерлинга из Клипперс и Роберта Сарвера из Финикса.

Адам Сильвер сменил Дэвида Стерна на посту комиссара НБА в 2014 году. Он был единогласно выбран в качестве замены Стерна, который ушел на пенсию.

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